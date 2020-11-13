Упродовж четверга, 12 листопада, бойовики 4 рази стріляли в бік українських позицій на Донбасі. Ще один обстріл був вже вночі проти 13 листопада. На щастя, українські воїни не постраждали.

Ситуація на фронті залишається контрольованою українськими захисниками, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил. Цікаво В Кремлі є 2 групи: одна хоче війни, а інша мріє позбутися Донбасу, – Арестович Деталі про обстріли бойовиків: неподалік Новолуганського ворог стріляв з гранатометів різних систем,

поряд з Авдіївкою бойовики також застосовували різні гранатомети,

у районі Водяного противник відкривав вогонь двічі, застосувавши стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет,

біля Кам'янки бойовики вели обстріл вже в ніч проти 13 листопада – тут застосували міномет калібру 82 міліметри. Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було,

– повідомили в штабі. Зведення про ситуацію на Донбасі: дивіться відео