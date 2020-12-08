Протягом 7 грудня російські найманці 4 рази порушили домовленості про перемир'я. Вони здійснили 3 неприцільних обстріли й почали інженерне обладнання власних позицій у бік українських воїнів біля Південного.

Ситуація на лінії фронту залишається повністю контрольованою українськими воїнами, запевнили в штабі Операції Об'єднаних сил.

До слова Кравчук стверджує, що план "Б" по Донбасу можуть затвердити на початку 2021 року

Вогневі порушення з боку бойовиків:

неподалік від Водяного – ворог стріляв у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів,

поблизу Троїцького – найманці вели обстріли ввечері, застосувавши підствольні гранатомети й великокаліберні кулемети,

біля Авдіївки – бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Крім того, наші воїни виявили, що росіяни почали інженерне обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки в бік українських підрозділів у районі населеного пункту Південне.

Більш стабільною була ситуація вже після півночі. Станом на 7 ранку 8 грудня порушень тиші в зоні ООС не зафіксовано.

Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя та здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,

– наголосили в штабі ООС.

Крім того, варто зазначити, що доба 7 грудня на Донбасі пройшла без втрат серед українських військових.