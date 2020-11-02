Упродовж 1 листопад окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції ЗСУ. Ворог вже традиційно застосував стрілецьку зброю.

Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Повідомили у штабі ООС.

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Факт порушення режиму припинення вогню зафіксували у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю. На щастя, бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Крім того, неподалік Водяного задокументовано проліт квадрокоптера із перетином лінії розмежування. У штабі зауважили, що подавили ворожий квадрокоптер засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.

Ситуація станом на ранок 2 листопада

Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші. Українські військові дотримуються умов припинення вогню, однак російські бойовики постійно його порушують і регулярно обстрілюють позиції ЗСУ.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу