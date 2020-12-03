Проросійські бойовики на Донбасі за добу 2 грудня тричі порушили режим припинення вогню. Крім того, від початку поточної доби, 3 грудня, окупанти двічі не дотрималися домовленостей.

2 грудня на більшості ділянок відповідальності підрозділів Збройних сил України спостерігалася тиша. Про це повідомили у пресслужбї Операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні.

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Як окупанти порушили "тишу"

Поблизу населеного пункту Водяне російські найманці відкривали вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, на тій же ділянці ворог дистанційно замінував позицій наших військових, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

На щастя, бойових втрат та поранень серед українських захисників не було.

Що відбувається на Донбасі 3 грудня

Від початку поточної доби, 3 грудня, проросійські бойовики встигли двічі порушити домовленості, досягненні ще 22 липня.

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Де було гаряче:

Неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів;

Крім того, окупанти дистанційно замінували позиції ЗСУ.

Про порушення режиму тиші вже повідомили представників ОБСЄ. Провокативні постріли російських найманців не несли загрози, тому українські військові не відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил є під контролем наших захисників.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу