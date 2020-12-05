Упродовж минулої доби окупанти вчергове порушили режим припинення вогню. Найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників. На жаль, один наш боєць отримав поранення.

Протягом 4 грудня ворог застосовував міномети, артилерійські системи та навіть снайперську зброю. Про це повідомляє штаб ООС.

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Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з артилерійських систем 122 калібру та мінометів 120 калібру. Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.

Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікарні.

Яка ситуація станом на ранок 5 грудня

Від початку поточної доби противник 1 раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з:

автоматичних станкових гранатометів,

ручних протитанкових гранатометів,

стрілецької зброї.

Обстріли не становили загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали,

– мовиться у повідомленні.

Також у штабі додали, що українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу