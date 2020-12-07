На Донбасі впродовж доби 6 грудня було спокійно. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил – стабільна. Її повністю контролюють підрозділи ЗСУ.

На Донбасі спостерігається тиша

Проросійські бойовики не порушували режим тиші та не обстрілювали позиції українських військових. Про це пресслужба штабу ООС повідомила у ранковому зведенні.

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Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням,

– наголосили в ООС.

Що відбувається на Донбасі 7 грудня

За даними штабу, впродовж 6 грудня та станом на 7 годину ранку 7 грудня на всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують дотримуватися умов режиму припинення вогню. Крім того, вони готові миттєво реагувати на будь-які зміни ситуації.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак проросійські бойовики часто його порушують. Через те, що ворожі постріли переважно провокативні, українські захисники не відкривають вогонь у відповідь.

Зауважимо, напередодні, 5 грудня, російські найманці на Донбасі 5 разів порушили домовленості. Зокрема, вони стріляли з протитанкових ракетних комплексів, підствольного гранатомета стрілецької зброї тощо.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу