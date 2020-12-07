На Донбасі зберігається тиша, – штаб ООС
На Донбасі впродовж доби 6 грудня було спокійно. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил – стабільна. Її повністю контролюють підрозділи ЗСУ.
На Донбасі спостерігається тиша
Проросійські бойовики не порушували режим тиші та не обстрілювали позиції українських військових. Про це пресслужба штабу ООС повідомила у ранковому зведенні.
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Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням,
– наголосили в ООС.
Що відбувається на Донбасі 7 грудня
За даними штабу, впродовж 6 грудня та станом на 7 годину ранку 7 грудня на всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують дотримуватися умов режиму припинення вогню. Крім того, вони готові миттєво реагувати на будь-які зміни ситуації.
Зауважимо, напередодні, 5 грудня, російські найманці на Донбасі 5 разів порушили домовленості. Зокрема, вони стріляли з протитанкових ракетних комплексів, підствольного гранатомета стрілецької зброї тощо.
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