Упродовж 10 жовтня ворог один раз вдався до збройної провокації. Проросійські бойовики, порушивши режим припинення вогню, застосували гранатомет.

Постріл був неприцільний, тому, на щастя, українські захисники не постраждали. Про це повідомляє штаб ООС.

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Водночас ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. А українські захисники неухильно дотримуються домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року.

Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,

– заявили у штабі ООС.

Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Чи працює перемир'я на Донбасі

Від 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Однак окупанти продовжують свої збройні провокації ледь не щодня. Постріли, у переважній більшості, неприцільні. Тож, українські захисники не відкривають вогонь у відповідь.

Постріли, у переважній більшості, неприцільні. Тож, українські захисники Перший зрив домовленостей відбувся 6 вересня. Тоді внаслідок обстрілів позицій ЗСУ загинув український військовий.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу