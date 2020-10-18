За минулу добу ворог на Донбасі п'ять разів порушив режим припинення вогню. Окупанти гатили з гранатометів, однак постріли були неприцільними.

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає. Про це повідомили у штабі ООС.

Важливо Завдання можна виконати, – Кривонос про те, чи готові ЗСУ взяти в полон ватажків ОРДЛО

Водночас ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил.

Де було неспокійно

поблизу Водяного,

Авдіївки,

Шумів.

На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли із гранатометів різних систем. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Українські захисники, перебуваючи у готовності до миттєвого реагування на будь-які дії противника, сумлінно виконують завдання за призначенням,

– заявили у штабі.

Інші порушення на Донбасі

Окрім того, на Приазов'ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників із перетинами лінії розмежування. Безпілотник противника подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Актуально На Донбасі загинув український військовий Руслан Панченко

Яка ситуація станом на ранок 18 жовтня

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У штабі ООС додали, що українські захисники, дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.