Минулої доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали українських захисників зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета.

На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Про це повідомили у штабі ООС.

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Де було неспокійно

Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам'янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми.

та двічі – Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Ситуація станом на ранок 25 жовтня

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ,

– заявили у штабі ООС.