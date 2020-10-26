За минулу добу окупанти на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Ворог ввечері 25 жовтня застосував ручний протитанковий гранатомет.

Постріли ворога було чути у районі Авдіївки. Про це повідомляє штаб ООС.

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У штабі ООС підкреслили, що поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров'ю українських захисників. Тож, військові Операції Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням,

– заявили у штабі ООС.

На щастя, бойових втрат і поранень серед особового складу за минулу добу не було.

Яка ситуація станом на ранок 26 жовтня

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Підрозділи Об'єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.