Упродовж минулої доби спостерігачі зафіксували порушення режиму тиші на Донбасі з боку окупантів. Ворог 4 рази стріляв у бік українських захисників.

Традиційно окупанти використовували гранатомети. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

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У районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет

ворог застосував автоматичний станковий гранатомет Неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет.

– ручний протитанковий гранатомет. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксували на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

На щастя, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. У штабі ООС додали, що на ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи,

– мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.