Окупанти чотири разу обстріляли позиції ЗСУ: де було неспокійно
Упродовж минулої доби спостерігачі зафіксували порушення режиму тиші на Донбасі з боку окупантів. Ворог 4 рази стріляв у бік українських захисників.
Традиційно окупанти використовували гранатомети. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.
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Де було неспокійно 27 жовтня
- У районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет
- Неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет.
- Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксували на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.
На щастя, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. У штабі ООС додали, що на ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи,
– мовиться у повідомленні.
Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.