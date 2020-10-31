Упродовж 30 жовтня окупанти тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Вже традиційно проросійські бойовики застосували гранатомети та стрілецьку зброю проти українських захисників. На жаль, двоє бійців ЗСУ загинули.

Як минуло 30 жовтня на Донбасі

Неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

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Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров'ю військовослужбовців Об'єднаних сил,

– заявили у штабі ООС.

Зауважимо, що керівник Офісу Президента під час зустрічі з послами країн G7 заявив, що режим припинення вогню на Сході України триває вже майже 100 днів. Водночас, як сказав Андрій Єрмак, ворог влаштовує збройні провокації та намагається зірвати перемир'я.

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Яка ситуація станом на ранок 31 жовтня

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксували. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу