Минулої доби окупанти двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи. Противник гатив з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ.

Водночас ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовими. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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Де зафіксували провокації від ворога

У районі відповідальності "Схід" противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Ситуація станом на ранок 7 жовтня

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Зверніть увагу! Попри режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі, окупанти продовжують свої збройні провокації ледь не щодня. Постріли, у переважній більшості, неприцільні. Тож, українські захисники не відкривають вогонь у відповідь. Перший зрив домовленостей відбувся 6 вересня. Тоді внаслідок обстрілів позицій ЗСУ загинув український військовий.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу