Упродовж доби 7 жовтня російські окупанти на Донбасі один раз порушували режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

Окупанти обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

Зверніть увагу Катування окупантами мирних людей на Луганщині: прокуратура відкрила справу

Бойовики стріляли у районі ОТУ "Схід" поблизу Водяного на Донеччині. Однак українські воїни повністю контролюють ситуацію в регіоні ООС та не реагують на провокації окупантів.

Окрім того, наші військові залучені до ліквідації пожеж. За добу воїни ЗСУ спільно з рятувальниками ДСНС ліквідували вогонь поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна.

Яким був початок доби 8 жовтня

Від початку доби 8 жовтня російські бойовики не порушували режим тиші.

Зауважте! 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак окупанти регулярно порушують тишу.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу