Колегія суддів Приморського районного суду Одеси 29 жовтня заслухала перший том доказів прокуратури у справі активіста Сергія Стерненка. Сам Сергій заявив, що захист "очікував на більше".

На засіданні присутні переглянули відеоматеріали з місця події біля будинку Стерненка. Про це повідомляє "Суспільне".

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На засіданні присутні переглянули відеоматеріали з місця події біля будинку Стерненка. За словами захисту активіста, вони розраховували на те, що прокуратура надасть більше документів для розгляду справи.

Водночас Сергій Стерненко заявив, що подібна поведінка прокуратури демонструє неповагу до сторони захисту та колегії суддів.

Дуже серйозне обвинувачення. Видно, що прокурори самі вірять у свою справу. Боюсь, що на наступному засіданні нам доведеться пити заспокійливе, щоб не померти від сміху,

– написав Стерненко у телеграм-каналі.

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Раніше Сергія Стерненка допитали судді, прокурори та адвокати потерпілих. Головуючий суддя Сергій Кічмаренко схвалив клопотання адвоката Стерненка Масі Найєма про трансляцію всіх засідань по справі онлайн.



Засідання суду у справі активіста Сергія Стерненка / Фото "Сусупільного"



Присутні переглянули відеоматеріали з місця події біля будинку Стерненка / Фото "Сусупільного"

Що відомо про справу проти Сергія Стерненка