Заступник міністра внутрішніх справ закликав МОЗ і Верховну Раду ввести відповідальність за контрабанду, виробництво і продаж сфальсифікованих вакцин. Це питання є актуальним, адже в Україну рано чи пізно почнуть надходити перші дози вакцини проти коронавірусу.

Антон Геращенко пояснив, що наразі в Україні є закон, що передбачає покарання за підробку та контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів. Однак, чи належить вакцина до сильнодіючих лікарських препаратів – питання відкрите. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", пише 24 канал.

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Також Геращенко додав, що в Україні діє жорстке покарання за підробку лікарських засобів та тривале тюремне ув'язнення. Однак, нереформована судова система, корупція в правоохоронній системі призводять до того, що є приклади вироків, коли людина збагатилася й отримала умовний термін.

В Україні є кримінальна відповідальність за підробку, контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів. Чи відносяться вакцини до сильнодіючих лікарських засобів, Кримінальний кодекс не дає такого тлумачення. На це питання потрібно дати відповідь найближчим часом,

– зауважив Антон Геращенко.

Він закликав громадян не купувати вакцину в інтернеті, а вакцинуватися лише в органах охорони здоров'я, які мають ліцензії.

Як не натрапити на шахраїв

За словами заступника міністра, в Україні є Державний реєстр лікарських засобів, де за назвою та реєстраційним номером можна перевірити законність ліків. Геращенко порадив купувати ліки в аптечних мережах або через поштових операторів.

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Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 в Україні: головне

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня, за словами очільника МОЗ, в Україні будуть готові усі відповідні документи.

Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

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