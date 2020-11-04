Кількість населення, яке платить єдині соціальні внески, зменшується. Тому подейкують, що розраховувати на пенсії в найближі 15 років не варто. Але експерти це спростовують. Одночасно вони зауважують, що треба і самостійно накопичувати на власну пенсію.

Про побоювання Шмигаля та розв'язання питання із пенсійним фондом, чи можна розраховувати на пенсію за 30 років та чи варто вкладати гроші в акції – читайте в інтерв'ю економіста Олега Пендзина програмі "Ранок" на 24 каналі.

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Про заяви Шмигаля

Пенсія – це питання, про яке потрібно замислюватися вже зараз. Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з кожним роком зменшується кількість працездатного населення. Мені можна розраховувати на пенсію?

Денис Шмигаль не казав "працездатне населення". Його, напевно, не дуже добре зрозуміли. На сьогодні зменшується кількість людей, які платять єдиний соціальний внесок. Маємо розуміти, що наразі в Україні діє солідарна пенсійна система. Це означає, що нинішнім пенсіонерам виплачується пенсія, виходячи зі щоденних податків у вигляді єдиного соціального внеску, який є основним наповнювачем пенсійного фонду.

Інакше кажучи, на сьогоднішній момент маємо 12,3 мільйона пенсіонерів. На ту кількість пенсіонерів пенсія формується коштом сплати ЄСВ, який сплачують приблизно 11 мільйонів людей, які працюють.

Але потрібно розуміти, що в Україні є 21 мільйон людей, які перебувають у працездатному віці. Коли ми чуємо від Шмигаля, що буде біда й Пенсійний фонд не зможе виконувати свої зобов'язання через деякий період часу, то варто згадати, що в прем'єра є повноваження збільшувати кількість людей, які платять ЄСВ. Тобто, виводити економіку з тіні.

Ми маємо розуміти, що на сьогодні це єдиний шлях забезпечити належну кількість людей, які працюють, щодо пенсіонерів.

Дивіться повністю відео інтерв'ю з економістом Олегом Пендзином:

Як ви думаєте, чому Шмигаль передбачав через 15 років "біду"?

Не така жахлива ситуація в демографії. Але вона і справді є проблемною. На сьогодні у трудові відносини вступають люди, народжені в 1990 роках. Тоді була достатньо серйозна демографічна яма, адже були погані економічні ситуації, і зменшувалась народжуваність.

Він (Шмигаль – 24 канал) передбачає, що через 15 років ті люди, що зараз входять у фертильний період і мають можливості народжувати, дійдуть до періоду формування себе, як працездатної особи. Ми будемо мати ефект мультиплікатора.

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Якщо сьогодні буде менше народжуваності, то через 20 років буде ще менша кількість людей, що будуть вступати в трудові відносини. А кількість пенсіонерів коливається на рівні 12 – 12,5 мільйона осіб. Виходячи з досвіду європейських країн, кількість пенсіонерів тільки збільшується. Тому що старі нації Європи старіють.

У Шмигаля, дійсно, є побоювання, що Пенсійний фонд не зможе виконувати свої зобов'язання. Але зовсім не варто страшити пенсіонерів. Є декілька шляхів розв'язання цього питання:

Збільшення доходів населення. Будуть збільшувати доходи людей, які працюють, тому зростатиме відрахування ЄСВ. У нас сьогодні є 40% тіньової економіки. У розвинутих країнах – максимум 20%. Давайте зменшуватимемо частку тіньової економіки й збільшувати людей, які платять ЄСВ. І ми розв'яжемо питання солідарної системи без стресу для бідних майбутніх пенсіонерів.

Про пенсію за 30 років та рівні пенсійної системи

Чи можу я розраховувати на пенсію через 30 років?

Абсолютно впевнений, що пенсія у вас буде. Інше питання – якого розміру. Ми маємо розуміти, що сьогодні практично у всіх країнах світу є солідарна система. Але жодна країна цим не обмежується.

Потрібно пояснити, що солідарна система наразі діє в Україні.

Це є так званий перший рівень пенсійної системи – солідарна. Другий рівень – обов'язкова накопичувальна. Саме вона дає серйозний додаток до пенсії людям практично з усіх країн зі стабільними економіками.

Що таке накопичувальна пенсійна система? Це система, за якої кожен працівник має індивідуальний пенсійний рахунок, на який або роботодавець, або сам працівник сплачує внески. Пенсія в цьому випадку залежить лише від того, скільки за життя людина накопичила грошей.

Чи ведуться в Україні розмови про накопичувальну систему?

За моєї пам'яті вони ведуть років 10. І впираються, по-перше, у негативний досвід накопичувальних систем в інших країнах зі слабкими економіками.

У чому її нюанс? У 1996 році в Україні була започаткована гривня. Тоді за один долар давали 1,6 гривні. Уявімо, що з 1996 року в нас працює накопичувальна пенсійна система і ви в той час вклали свою гривню в неї. Пройшло небагато років, ви навіть не встигли вийти на пенсію. І та гривня, яку ви вклали в накопичувальний фонд, знецінилась у 28 разів.

Відтак, який актив потрібно мати, що зміг би не тільки зберегти вашу гривню, а ще й накопичити додаткові кошти, щоби не тільки повернулися накопичені гроші, а ще був якийсь дохід.

У цьому найбільша проблема накопичувальних систем в усіх країнах зі слабкими економіками. У них інфляція і знецінення національної грошової одиниці зводить нанівець усі бажання створити якісь накопичувальні фонди. У наших сусідів зі Сходу були спроби це робити. Закінчувалося це, як правило, банкрутством пенсійних накопичувальних систем.

Доки в Україні не буде стабільної економіки з низьким рівнем інфляції, думаю, що накопичувальна система, на жаль, не буде добре спрацьовувати.



Хто та яку пенсію отримує в Україні / Інфографіка 24 каналу

Як українцям накопичувати на пенсію

Якось самому зараз можна вплинути на це? Самому накопичувати на власну пенсію?

Я думаю, що ви це й так робите. Ви в будь-якому випадку, як і будь-яка людина, що працює, щось відкладаєте. Умовно вважатимемо, що ви відкладаєте це собі на пенсію.

Є варіанти вкладання грошей як інвестиційних коштів у нерухомість. Люди сподіваються, що здаватимуть квартири й будуть мати надійний додаток до пенсії. Однак потрібно згадати, що цей дохід потрібно оподатковувати. Рано чи пізно ми прийдемо до цього.



Є варіант вклаcти гроші у нерухомість / Фото Unsplash

Крім цього, не завжди отриманий відсоток оренди відповідає вашим очікуванням. Коли економіка падає, кількість людей, які хочуть взяти оренду навіть у Києві, є меншою. Якщо мовиться про невеликі міста, там це співвідношення ще гірше. Оренда там взагалі маленька. Для Києва такий спосіб інвестування – більш-менш прийнятний. І ми бачимо достатньо великий попит на житло з інвестиційної точки зору.

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Однак думаю, що в маленьких містах це не є спосіб виконання. І найкращий варіант там – зберігати в іноземній валюті чи класти на короткотермінові депозити, аби не встигла знецінюватися гривня. Кожна людина собі самостійно вирішує, якщо в неї є заощадження.

Чи варто вкладати гроші в акції

Деякі експерти пропонують вкладати гроші в акції.

Акції – достатньо ризикований захід. На сьогодні українці не мають доступу до Blue chips – блакитні фішки найбільших світових компаній. Ми маємо доступ до акцій українських підприємств, які напряму залежать від специфіки розвитку української економіки. І коли на сьогодні вітчизняна промисловість впродовж року падає вже на 7,5 %, то ви маєте розуміти, що акції, у які вклалися, також будуть знецінюватися. Тому потрібно розуміти рівень ризику.

Безперечно, можна вкладати в облігації внутрішньодержавної позики. Принаймні гривню вам віддадуть у будь-якому випадку. Можна подумати, щоби тримати на депозитах у банках.

Золото як інвестиції, на сьогодні в Україні не дуже розповсюджено. Адже там велика різниця між покупкою та продажем. Купуючи золото в банку й бажаючи його продати знову там, бо вам інакше не дадуть його винести, нічого не заробите. Адже ця різниця є великою. Українські реалії на сьогодні не дають достатньо багато можливостей для інвестування, тому що в нас слабкий нерозвинений фондовий ринок. Єдиний спосіб інвестування пов'язаний із банківською діяльністю, з депозитарними проблемами.

Про іноземний досвід

Є країни, які взагалі живуть без пенсій: Китай, Філіппіни. Чи підходить такий шлях Україні?

Ви зараз назвали країни південно-східної Азії, де є дещо інші стосунки між літнім поколінням і дітьми. Там значно більші традиції спільного проживання й поваги до літніх людей. Однак там немає проблеми з виживанням літніх людей. Тому що вони живуть достатньо тісно з дітьми. І діти психологічно готові до їхнього утримання.

Європейська й американська практика та традиція є дещо іншими. Тут діти достатньо швидко їдуть від батьків, і вони лишаються на повному самозабезпеченні, виходячи з того, чи встигли вони щось накопичити. Водночас діти позбавляються піклування й допомоги від батьків. Ще й дуже часто батьки допомагають дітям. Тому кожна країна має свої традиції. Тому, напевно, у південно-східній Азії відсутність пенсій не є основою для зубожіння пенсіонерів. Водночас в Україні ми бачимо, що попри наявність пенсійної системи, існує надзвичайно низький рівень доходів наших пенсіонерів.

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Що б ви порадили українцям, і який вихід ви бачите для української влади, аби покращити ситуацію з пенсіями?

Для людей – пам'ятайте про майбутнє, про те, що ви старієте і ви обов'язково маєте думати про свою старість.

Що стосується влади – вона в будь-якому випадку буде пробувати зробити накопичувальну систему, заподіюватиме накопичувальні фонди. Бажано, щоби це були державні, а не приватні, як це пропонується в законопроєкті зараз. Адже ми вже мали банкопад, щоби не було падіння пенсійних фондів.

З іншого боку – дай Боже Україні стабільної економіки. І тоді питання в знеціненні грошей не буде так гостро стояти, як в економіках із високим рівнем інфляції.