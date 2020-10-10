Вчора, 9 жовтня, святкували неофіційний день рієлтора. Фахівець Даниїл Кожушко розповів тонкощі оренди, продажу на купівлі нерухомості. І головне – як не натрапити на аферистів.

Рієлтор відповів журналістам 24 каналу на найпоширеніші питання, які турбують багатьох українців. Вони будуть корисними тим, хто вже мав справу з рієлторами, й тим, хто лише планує.

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Для чого потрібен рієлтор?

Він виконує факультативну функцію. Наприклад, в тих самих штатах чи Європі для цього вони наймають профільних юристів. Поки що в Україні ця сфера перебуває на стадії розвитку і становлення. Доводиться робити перевірки, нотаріальні запити.

Рієлтори-професіонали здійснюють широкий спектр послуг. Вони надають інформацію про пропозиції на ринку нерухомості, працюють з документами та консультують.

Чи можливо орендувати або придбати квартиру без рієлтора?

Без рієлтора теж можна знайти певний об'єкт. Ніхто не каже, що це неможливо. Лише виникає питання – хто виконуватиме всі ці функції. Якщо у людини багато вільного часу їздити дивитись на об'єкти і перевіряти документацію – це її право. Однак це займає багато сил.

Чи потрібно укладати договір з рієлтором?

Якщо фахівець працює офіційно, то на нього повинен бути відкритий ФОП, згідно з чинним законодавства й він платить податки. Відповідно, йому потрібно показувати звідки йому надходять гроші. До того ж договір – це свідчення довіри від замовника до виконавця безпосередньо самої послуги.



Договір укладати потрібно / Фото Unsplash

Чи потрібно укладати договір, якщо винаймаєте житло без рієлтора?

Якщо орендуєте, то звісно, що потрібно, наголосив експерт. При цьому, його треба дуже уважно вивчити.

Бувають такі випадки, коли люди платять за пів року, а потім їх виганяють, бо жодного договору не було. На Заході популярні усні договори. В законодавства таке, звичайно, прописано, але це не надто ефективно функціонує.



E серпні – вересні з'являється багато аферистів / Фото Unsplash

Як не натрапити на рієлтора-афериста?

Коли йде сезон оренд у серпні – вересні, то з'являється дуже багато аферистів. Вони роблять підставні адреси, просять передплату. У аферистів фотографії не відповідають дійсності й стоїть занадто занижена ціна. А факт самого шахрайства ще треба довести.

Чи потрібно робити передоплату за послуги?

Передоплата за послугу багато хто практикує. Тобто, якщо є певні домовленості, то рієлтор бере на себе багато зобов'язань.

Дивіться відео: практичні поради від рієлтора