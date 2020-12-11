У свіжому випуску "Голосу Америки" за 11 грудня – поява вакцини від коронавірусу не означає, що люди зможуть нехтувати правилами безпеки. Вчені дали декілька порад, як застерегти себе від небезпечної хвороби, перебуваючи в таксі.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У США стратили федерального в'язня шляхом ін'єкції. У момент скоєння злочину йому було 18 років. Джо Байден і Камала Гарріс названі "Людьми року" за версією журналу Time. Президент Дональд Трамп підписав виконавчий наказ, за яким на усій американській міжнародній допомозі має стояти відповідний логотип. З нього буде зрозуміло, що спонсором допомоги виступили американські платники податків.