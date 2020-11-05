У Верховній Раді хочуть призначити ще 2 суддів у Конституційний Суд. Кандидатів обиратимуть шляхом голосування у парламенті.

Конкурс на кожну вакансію оголошували окремо, тому й голосуватимуть за кожного суддю порізно. Про це повідомив юрист Руслан Сидорович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, народні депутати при голосуванні зможуть віддати свій голос навіть за усіх 4 претендентів на посаду. Таким чином, суддею Конституційного Суду стане кандидат, який набере найбільшу кількість голосів нардепів.

Яким має бути суддя

Сидорович заявив, що дуже важливими є якості, якими повинен володіти кандидат на посаду судді КСУ. На його думку, варто зважати не лише не професійні риси, а й на моральні.

Претенденту на посаду судді Конституційного Суду треба бути стійким до будь-яких політичних впливів усіх гілок влади,

– розповів він.

Як зазначив Сидорович, суддя, який опиняється під тиском, може ухвалити важливе рішення всупереч своїй волі. Саме в такому випадку шкода може бути колосальною, адже усі питання, які розглядає Конституційний Суд, мають загальнодержавне значення.

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Юрист переконаний, що українці зараз потребують відчуття справедливості до КСУ. Через це важливим є питання політичної нейтральності. Він зазначив, що суддя Конституційного Суду повинен бути незаангажованим, як цього вимагає законодавство.

"Чи усі кандидати відповідають критерію нейтральності – питання риторичне, адже один із них є чинним народним депутатом", – підкреслив Сидорович.

На думку юриста, у критичній ситуації через рішення Конституційного Суду навіть 2 людей здатні змінити вектор руху і посилити відчуття справедливості. За його словами, нинішня криза має більше політичний характер, аніж конституційний. Сидорович зазначив, що в Україні є ціла низка правових проблем. Зокрема, питання боротьби з корупцією є важливим не лише для отримання міжнародної фінансової допомоги, а й передусім для українців.

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"Вирішення питання з Конституційним Судом вимагає дуже клопітких та виважених політичних консультацій, які мають змусити українських політиків ухвалити правове рішення", – припустив юрист.

Також він додав, що рівень недовіри до КСУ, який виник через його окремі рішення, спонукає обдумати питання про ще більшу публічність суду. На думку Сидоровича, відкритість допомагатиме громадянам зрозуміти, чому ухвалюють певні рішення.



Е-декларування скасували в Україні / Інфографіка 24 каналу