Попереду новорічні свята. Хтось вже встановив зелену красуню вдома, а хтось тільки планує її купувати. Як обрати безпечну ялинку та де її встановити – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала для вас корисні поради, які допоможуть зробити свята безпечними та веселими!

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Штучна ялинка або жива у горщику

Жива ялинка: догляд

Якщо ви вирішили обрати живу ялинку, то необхідно пам'ятати про декілька правил:

Ялинка потребує догляду та зволоження. Не можна залишати дерево біля опалювальних пристроїв. Щодня перевіряйте рівень води, поруч можна розмістити зволожувач повітря. Якщо ялинка в горщику – поливайте та оприскуйте. Горщик повинен бути стійким. Існують ялинки в горщиках, які після свят можна висадити на подвір'ї. За ними потрібен особливий і спеціальний догляд.

Пересохле дерево стає легкозаймистим.

Якою має бути штучна новорічна красуня

Зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлена ялинка:

Литі ялинки з поліетилену мають найбільш реалістичний вигляд і є безпечними. Такі ялинки можуть прослужити понад 10 років.

з поліетилену мають найбільш реалістичний вигляд і є безпечними. Такі ялинки можуть прослужити понад 10 років. Ялинки з полівінілхлориду прослужать менше, але також стійкі до займання.

прослужать менше, але також стійкі до займання. А ось ялинки в волосіні мають маленьку товщину голок і виглядають не так реалістично. Їх не можна назвати вогнетривкими та зносостійкими.

Перед покупкою штучної ялинки потрібно:

Обов'язково понюхайте її голки та стовбур. Якісні вироби не повинні мати різкий хімічний запах. "Хвоя" повинна бути твердою та пружною. Підставка повинна бути стійкою. Кращим варіантом буде обрати металеву підставку. При покупці ялинки враховуйте розмір вашої оселі.



Ялинка повинна бути з якісного матеріалу / Фото pexels

Обов'язково попросіть сертифікат якості у консультанта. Склад ялинки не повинен містити шкідливих речовин (формальдегідів і фенолу), а також має бути зазначено про вогнестійкість. Зверніть увагу на фірму-виробника, країну та дату виготовлення.

Яку ялинку краще обрати?

Якщо ви вирішили придбати живу ялинку, то обов'язково перевіряйте наявність штрих-коду та відповідних документів. А якщо ви надаєте перевагу штучним ялинкам, то тут не варто економити. Адже від матеріалу, з якого виготовляють ялинки, залежить ваша безпека та довговічність виробу.

Правила безпеки, коли ялинка вдома

Спершу ялинку потрібно правильно встановити. Вона повинна розміщуватись мінімум за 1 метр від стін і стелі. Обов'язково поставте дерево на спеціальну підставку.



Зверніть увагу на підставку, вона повинна бути стійкою / Фото rattwood

Використовуйте електричні гірлянди лише промислового виробництва. Дроти ялинкової гірлянди не повинні обмотувати стовбур або тягнутися через усю кімнату. Не можна прикрашати ялинку справжніми свічками, бенгальськими вогниками або феєрверками. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати гірлянди та в жодному разі не залишайте увімкнену ілюмінацію та малюків без нагляду.



Безпечна новорічна ялинка / Інфографіка ДСНС

Якими повинні бути іграшки

Не варто купувати прикраси на стихійних ринках, адже дешева продукція без конкретного виробника може мати неякісно оброблені деталі та токсичні речовини.

Перед покупкою уважно роздивіться виріб. Іграшки не повинні мати різкого запаху хімії, фарба не повинна залишатися на руках, а блискітки не мають осипатися.

Кріплення гірлянд і кульок не має бути крихким.



Іграшки повинні мати міцне кріплення / Фото pexels

Якщо у вашому домі є діти та/або тварини

Яскраві іграшки приваблюють дітей, тому скляні та крихкі вироби, які мають дрібні деталі, необхідно тримати якнайдалі. Також це стосується прикрас, які імітують їжу, наприклад, штучні цукерки, пряники, фрукти.



Не залишайте без нагляду тварин і дітей в кімнаті, де є ялинка / Фото pexels

Мішура та "дощик" – небезпечні не тільки для маленьких дітей, а й для домашніх тварин. Мішура має тонкий метал, який може травмувати слизову оболонку та внутрішні органи. Коти або собаки пробують жувати дощик.

У будь-якому випадку, обов'язково зверніться за допомогою до фахівця. Не намагайтесь самостійно висунути дощик.