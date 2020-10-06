Експерти міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm описали історію забутого російського військовослужбовця, який загинув під час неофіційної наземної операції РФ у Сирії. Йшлося про смерть капітана ЗС РФ, артилериста з Казані Марата Ахметшина. Однак інформація про нього залишилася лише на рівні місцевих ЗМІ Республіки Татарстан і декількох постів у соцмережах.

Декілька згадок про нього знайшли в татарських користувачів ВКонтакте. Зокрема, знайшли відео з його рідної школи, де місцева адміністрація організувала відкритий урок про нього. Детальніше про це – читайте у блозі "InformNapalm" на 24 каналі.

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"Герой" не вписувався в офіційну позицію Кремля

Так званої пікантності ситуації додавав той факт, що загиблий був представлений до звання Героя Росії, яких зазвичай офіційно вшановують на федеральному рівні. Ймовірно, цей "герой" не вписувався у пропагандистську картину російської влади, адже по телебаченню показали взяття Пальміри, а потім святковий концерт на руїнах.



Марат Ахметшин належав до сухопутних військ / Фото InformNapalm

На відміну від інших офіційних героїв відповідної військової операції, він належав до сухопутних військ — був капітаном артилерії. Однак такий сухопутний "герой" не вписувався й в офіційну позицію Кремля щодо Сирії, яку показували офіційні телеканали Росії. За їхніми словами, вони воюють тільки в повітрі, проте зовсім недавно визнали, що й силами спецназу. Але сухопутні втрати серед артилеристів ніяк не вкладаються в канву офіційної пропаганди Кремля.

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Після оприлюднення інформації волонтерами InformNapalm про цього "секретного" Героя Росії, всі згадки про нього видалили з татарського регіонального ресурсу Shahrikazan, на який посилалися в розслідуванні.

Однак така ситуація виникає не вперше, тому вдалося зберегти сторінки з інформацією в архівах. Після чого стали очікувати реакції російської сторони – довго чекати не довелося. З аналізу IP-адрес добре відомо, що спецслужби РФ і декілька тисяч росіян щодня відвідують ресурс InformNapalm, тому реакція найчастіше досить оперативна.



Довго чекати реакції російських ЗМІ не довелося / Скриншот з відео

Реакція російської сторони

Першими новину підхопили російські федеральні ЗМІ — новину про загиблого "секретного героя" поставили РБК, яким факт загибелі підтвердили в казанському військкоматі. Основою статті став архів, створений InformNapalm.

Після РБК про це написали:

сайт "Дождь",

портал Republic,

радіо "Ехо Москви",

"Московский Комсомолец — Казань",

сайт Коммерсанта,

Росбалт,

радіо "Говорит Москва",

газета "Известия".

Поступово новина докотилася і до Татарстану, де місцева влада раптом почала писати про свого героя. Спочатку новину підхопили місцеві інтернет-ЗМІ: Tatcenter, InKazan та ПроКазань.

Журналісти Рен ТВ сфотографували дошку пошани з описом його подвигу — виявилося, що бій відбувся 2 червня 2016 року в районі населеного пункту Хвенсіс (під Пальмірою – 24 канал), де капітан Ахметшин "разом з сирійськими урядовими військами вступив у бій з супротивником". Також спливли цікаві факти, що похорони були засекречені, і навіть на нагородження в Казанському Кремлі журналістів не запросили.



Журналісти Рен ТВ сфотографували дошку пошани / Фото InformNapalm

Навіть "безнадійна російська вата" дивувалася такій секретності подвигу російського офіцера. Ймовірно, поступово абсурдність війни в Сирії починає доходити і до пересічних росіян, але заповнених площ з протестувальниками навряд чи можна дочекатися. Так і будуть по-тихому відспівувати "героїв", як це вже 3 рік триває на Донбасі.

Після того, як тема була засвічена на федеральному рівні, за справу взялися російські пропагандисти і почали нашвидкуруч "згадувати" про героя і його нібито подвиг.

Цинізм Росії

Однак цинізму Росії немає меж – 26 січня в офіційному виданні уряду РФ "Російська Газета" вийшла стаття-інтерв'ю з вдовою вбитого в Сирії капітана-героя з такою текстовою підводкою: "Ім'я Марата Ахметшина в Казані тепер без перебільшення знають усі. Капітан-артилерист назавжди залишився 35-річним, вступивши в нерівний бій з терористами неподалік від сирійської Пальміри влітку 2016 року."



Згідно зі статею, він загинув ще 3 липня 2016 року / Скриншот з відео

З відповідної статті можна дізнатися, що виявляється, він загинув ще 3 липня 2016 року. Суть подвигу описана досить розпливчасто — якось "начальник розвідки штабу гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону" опинився один проти 200 причетних до ІДІЛу осіб і нібито "підбив декілька одиниць бронетехніки бойовиків".

Спочатку Росія забула свого героя, а потім була змушена згадати про нього завдяки українським волонтерам. У самій Росії ця тема практично нікого не цікавила до проведеного розслідування. Місцеві російські ЗМІ дуже неохоче розголошують такі теми, і до федерального рівня доходять лише поодинокі історії.