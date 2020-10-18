Милування осінньою палітрою фарб здатне заспокоїти нервову систему, знизити рівень стресу та тривожності. Прогулянка восени стимулює обмінні процеси та підвищує захисні сили організму. А якщо прогулянку поєднати зі смачним пікніком, то можна провести чудові вихідні!

Редакція 24 каналу зібрала корисні поради для того, аби ваш осінній пікнік був ідеальним!

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Оберіть локацію та час

Парк, ліс, берег річки чи озера – ідеальне місце для відпочинку. Чим далі від дороги та міської метушні, тим кращим буде для вас пікнік.

Оберіть правильний день! Важливо, щоб наступного дня вам не потрібно було йти на роботу, а дітям до школи.

Але перед тим, як планувати пікнік, подивіться погоду. Адже осінь дуже непередбачувана пора року.



Парк або ліс – підійдуть для осіннього відпочинку / Фото pexels

Теплий одяг

Осіннє сонце вже не таке тепле, як літнє! Аби не захворіти після пікніка, варто попіклуватись про теплий одяг. Куртка, светр і джинси – будуть ідеальним одягом для осіннього пікніка. Але необхідно мати з собою запасний теплий светр та шкарпетки.

Особливу увагу приділіть ногам. Взуття має бути не тільки підібраним по погоді, а й зручним. Тому чудовим варіантом будуть черевики або кросівки на товстій підошві. Буде добре, якщо вони водонепроникні.

Попіклуйтесь про парасольки чи дощовики. Також рекомендуємо взяти водонепроникну підстилку, щоб можна було сісти на землю або розкладні стільці.



Теплий одяг – важливий елемент пікніка! / Фото pexels

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Створіть атмосферу

Кольорові краєвиди – це справжня магія. Тому осінь – це ідеальна пора для душевних розмов і глибоких роздумів.

Візьміть із собою фотоапарат, а також різні активні ігри. Наприклад, м’яч або фрісбі.

Буде чудово, якби біля вашої локації був розташований будинок, де можна було б сховатись від дощу чи трохи погрітись.



Локація з будинком буде ідеальним варіантом для пікніка / Фото pexels

Що можна приготувати на пікніку

М’ясо, риба та овочі на мангалі – це улюблена страва багатьох людей. Альтернативою м’ясу чи рибі можна обрати сосиски, вони ніяк не зіпсують вам відпочинок. Також класика пікніка – картопля або інші овочі, печені у фользі. Картоплю можна запекти з салом, наприклад.



Овочі можна підсмажити на мангалі / Фото pexels

Можна також взяти з собою вже готові страви:

салати зі сезонних овочів або фруктів;

сендвіч з куркою;

брускета з помідорами.



Заготовки можна зробити вдома / Фото pexels

А також не забудьте про напої. Важливо мати із собою все необхідне для того, щоб зробити теплий чай чи гарячий шоколад.

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Теплий напій на пікніку / Фото unsplash

Безпека

Останній, але один із найважливіших елементів пікніка – це аптечка. Передусім візьміть паперові та вологі гігієнічні серветки, мило та туалетний папір.

Що покласти в аптечку: