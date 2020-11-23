Як оскаржити штраф за порушення карантину: відповідь адвокатки
Вже другі вихідні поспіль в Україні діє карантин вихідного дня. Єдина його відмінність від тих обмежень, які були раніше полягає у тому, що поліція може штрафувати.
Втім, у людей є можливість оскаржити штрафи. Як це зробити – в ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Анна Калиничук.
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На її думку, посилення карантинних заходів – це більш-менш адекватна реакція уряду на підвищення показників захворювання.
Однак адвокатка наголосила – спершу правоохоронці попереджатимуть про можливість штрафів за недотримання карантинних обмежень. Якщо ж після зауваження людина не виконуватиме прохання правоохоронця, тоді й штрафуватимуть.
Як оскаржити штраф
Для підприємців та власників бізнесу – цей штраф значно більший. Затвердити його можуть лише після того, якщо суд підтвердить факт порушення.
"Проте домогтися відновлення роботи на вихідні можна лише якщо постанову Кабінету міністрів змінять або скасують, тому варто дотримуватись обмежень задля власної безпеки", – наголосила експертка.
Будь-хто може подати звернення до суду, щоб оскаржити постанову чи протокол поліції. Можна посилатись на:
- порушенням складу протоколу;
- порушенням прав під час складення протоколу;
- відсутності такого правопорушення.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
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