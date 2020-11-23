Вже другі вихідні поспіль в Україні діє карантин вихідного дня. Єдина його відмінність від тих обмежень, які були раніше полягає у тому, що поліція може штрафувати.

Втім, у людей є можливість оскаржити штрафи. Як це зробити – в ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Анна Калиничук.

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На її думку, посилення карантинних заходів – це більш-менш адекватна реакція уряду на підвищення показників захворювання.

Єдина відмінність локдауну вихідного дня з тими обмеженнями, які діяли раніше – поліція може одразу складати постанову за вчинення адміністративного правопорушення щодо фізичних осіб за носіння масок,

– зазначила адвокатка.

Однак адвокатка наголосила – спершу правоохоронці попереджатимуть про можливість штрафів за недотримання карантинних обмежень. Якщо ж після зауваження людина не виконуватиме прохання правоохоронця, тоді й штрафуватимуть.

Увага. Штраф може складати від 170 до 255 гривень. Водночас у Європі санкції за порушення карантину є набагато жорсткішими, ніж в Україні.

Як оскаржити штраф

Для підприємців та власників бізнесу – цей штраф значно більший. Затвердити його можуть лише після того, якщо суд підтвердить факт порушення.

"Проте домогтися відновлення роботи на вихідні можна лише якщо постанову Кабінету міністрів змінять або скасують, тому варто дотримуватись обмежень задля власної безпеки", – наголосила експертка.

Будь-хто може подати звернення до суду, щоб оскаржити постанову чи протокол поліції. Можна посилатись на:

порушенням складу протоколу;

порушенням прав під час складення протоколу;

відсутності такого правопорушення.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу