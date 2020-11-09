Винуватець ДТП в Харкові, в ході якого автомобіль наїхав на острівець безпеки і збив кількох пішоходів, вже не в перший раз порушує закон. Правоохоронці вивчають деталі події, і порушник не сховається від відповідальності.

Про це заявив у Facebook перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.

Зі швидкістю 120 кілометрів, прямо зі смуги, призначеної для повороту наліво, водій "Фольксвагена" наїхав на острівець безпеки на розі проспекту Науки й Космічної, збив чотирьох людей, включаючи дитину,

– повідомив Терехов.

Постраждала жінка перебуває у важкому стані. Як пише заступник голови, у неї закрита черепно-мозкова травма. Жінка перебуває в комі, підключена до ШВЛ. У хлопчика безліч травм, переломи рук і ніг, але загрози життю немає. Інші двоє постраждалих знаходяться вдома.

"Вже майже добу на зв'язку з четвертою невідкладною допомогою, – заявив Терехов. – Щодо ліків – обидва пацієнти "четвірки" забезпечені всім необхідним і будуть забезпечені надалі. Медична допомога надається в повному обсязі. Лікарський контроль за їх станом цілодобовий".

Він звернувся до керівництва правоохоронних органів з проханням особливо ретельно перевірити інформацію про те, чи не було це гонками по центральному проспекту Харкова. "Якщо так – то другий учасник цього "змагання" теж повинен понести відповідальність", – підкреслив перший заступник міського голови.

Терехов повідомив, що винуватець ДТП вже потрапляв у поле зору поліції. У цьому році він притягувався до відповідальності за "поножовщину", але був випущений під заставу в 105 тисяч гривень.

"Це дуже цікавий нюанс, який багато може розповісти правоохоронцям і жителям Харкова про характер і нахили цього любителя швидкої їзди", – зазначив Терехов.

"Упевнений, що суспільна увага до події має бути дуже пильною. У нас вже був випадок, коли марокканець, який збив дівчину на пішохідному переході на вулиці Пушкінській, на наступний день після події вилетів до Стамбула. Упевнений, що поліція і суди зробили з цього висновки й не дозволять сховатися від правосуддя сьогоднішньому винуватцю ДТП. Я, як харків'янин, як перший заступник Харківського міського голови, зроблю все, щоб не допустити подібного сценарію розвитку подій", – підкреслив Терехов.

Нагадаємо, раніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що винуватцем ДТП є 23-річний громадянин Ємену Хенді Алі, який вчиться в Харківському національному університеті повітряних сил.