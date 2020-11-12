Синоптики спрогнозували, що у 2020 році буде одна з найтепліших зим за останні роки. Однак це не означає, що не потрібно готувати авто до зміни сезону. Є певні поради, як це зробити правильно.

Про відмінності між видами гуми та лайфхаки з підготовки до зими розповів автомобільний експерт Сергій Волощенко. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво BMW на своїх картах позначає Крим російським

► Заміна літньої гуми на зимову

Робити це варто вже зараз, у листопаді. Річ у тім, що поки середня денна температура повітря – приблизно 7 градусів. Це оптимальна температура для зміни гуми.

Літня гума при температурі нижче 5 – 7 градусів, стає жорсткішою та втрачає зчеплення з дорогою, що може призвести до некерованості авто. Водночас зимова навпаки залишається в робочому стані навіть у люті морози, відтак більш безпечна у цей період.



Важливо змінювати шини, навіть якщо зима тепла / Фото blog.pokupon.ua (ілюстративне)

► Які шини краще обирати

Якщо ж у 2020 році зима дійсно буде теплою, то обирати потрібно європейські моделі шин. "Є скандинавські шини для суворої скандинавської зими: з шипами, склад гуми зовсім інший. Однак є моделі для тепліших зим", – пояснив Волощенко.

Він наголосив, що українцям можна обирати варіанти для європейської теплої зими. Однак точно треба змінювати гуму на зимову. Як запевнив експерт, на "перевзуванні" підготовка авто до зими не завершується.

► Перевірка акумулятора

Перед початком сезону необхідно перевірити акумулятор автівки, аби не виникло неочікуваних поламок після ночівлі авто на холоді або ж під час руху. Особливо це стосується авто із пробігом.

"Коли заводите авто зранку і відчуваєте, що стартеру важко обертати мотор, тобто акумулятор вже трошки підсів, це означає, що потрібно або підзарядити добряче його, або, якщо не хочете з цим гратися, придбайте новий", – сказав автомобільний експерт Сергій Волощенко.

Цікаво Тренд на електрокари посилюється: як розвивається світова автоіндустрія у 2020 році

► Заміна рідини для склоомивача

Наступним кроком підготовки авто має бути заміна рідини для склоомивача. Тут як з гумою, під кожен сезон – свій варіант. Взимку необхідно залити спеціальну, яка не замерзає.

Зазвичай, влітку туди і воду звичайну ллємо, але, як тільки стукнуть перші морози, то у найтонших трубках, які підводять до наших склоомивачів, вода дуже швидко замерзає,

– пояснив експерт.

Самі склоомивачі теж варто замінити перед зимовим періодом. З часом гума на них стирається і на ній утворюються тріщинки, якщо їх вчасно не замінити, то замість того, щоб мити вікно, вони лише розводитимуть багнюку.

► Діагностика

Щоб водії були впевнені, що нічого не пропустили, Волощенко порадив раз у пів року проводити повну діагностику авто. "Варто обрати нормальну станцію, поїхати туди, заплатити 200 – 300 гривень і отримати повний вердикт по вашому авто", – зауважив Волощенко.

► Важливі речі в авто

Якщо ж вже впевнені, що з основними елементами авто все гаразд, можна замислитись і про приємні дрібнички, які можуть полегшити зимовий період. До прикладу, спеціальне силіконове мастило допоможе уникнути примерзання замків та дверей авто. Якщо замерзання все ж трапилось, то варто тримати у багажнику спеціальну рідину для розморозки.



Варто мати у машині рідину для розморозки / Фото GettyImages

На випадок значних снігопадів, у пригоді можуть знадобитись трос, лопата та антибуксуючі траки. Не зайвими будуть й скребок для скла та рукавиці, якщо вікна намерзнуть. А для максимального комфорту можна запастися спеціальними чохлами для підігріву сидінь.

Як підготувати авто до зими: відео