Як підприємцям отримати 8 тисяч: уряд затвердив порядок виплат
У Кабміні визначили порядок надання одноразової компенсації ФОПам, що призупинять роботу під час карантину. До слова, підприємці зможуть отримати по 8 тисяч гривень.
Так, Кабмін затвердив порядок отримання допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.
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Що визначає порядок
- вимоги до суб’єктів;
- процедуру подання та розгляду заяв до податкової;
- встановлення форми заяви;
- обрахунок сум компенсації;
- положення щодо ненадання компенсації – борг зі сплати ЄСВ.
Що відомо про допомогу для ФОПів
- Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про допомогу бізнесу на карантині. Проєкт вже набрав чинності.
- Виплати по 8 тисяч гривень можуть отримати підприємці, які будуть змушені зупинити роботу під час карантину. Також ФОПам виплатять гроші за збереження робочих місць.
Які умови для отримання допомоги
- реєстрація ФОП відбулась понад 3 місяців тому;
- у 2020 році оплата ЄСВ за себе була не менше ніж за 3 місяці;
- основний вид діяльності підходить під визначений перелік тих, хто може отримати гроші.
- людина не є ФОП та працівником одночасно.
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