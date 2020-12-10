У Кабміні визначили порядок надання одноразової компенсації ФОПам, що призупинять роботу під час карантину. До слова, підприємці зможуть отримати по 8 тисяч гривень.

Так, Кабмін затвердив порядок отримання допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів. До речі Як ФОПам отримати виплати на дітей: інструкція Мінсоцполітики Що визначає порядок вимоги до суб’єктів;

процедуру подання та розгляду заяв до податкової;

встановлення форми заяви;

обрахунок сум компенсації;

положення щодо ненадання компенсації – борг зі сплати ЄСВ. Що відомо про допомогу для ФОПів Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про допомогу бізнесу на карантині. Проєкт вже набрав чинності.

Виплати по 8 тисяч гривень можуть отримати підприємці, які будуть змушені зупинити роботу під час карантину. Також ФОПам виплатять гроші за збереження робочих місць. Які умови для отримання допомоги реєстрація ФОП відбулась понад 3 місяців тому;

у 2020 році оплата ЄСВ за себе була не менше ніж за 3 місяці;

основний вид діяльності підходить під визначений перелік тих, хто може отримати гроші.

людина не є ФОП та працівником одночасно.