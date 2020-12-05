Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова вважає, що з олігархатом треба встановлювати правила гри. Зокрема, мовиться про прибирання певних преференцій. Таким чином, є великий шанс, що олігархи перетворяться на великих бізнесменів і відповідальних інвесторів. Але, на жаль, поки такий сценарій є нездійсненним в Україні, оскільки олігархат володіє Верховної Радою.

"Рецепт" від Венедіктової щодо боротьби з олігархами

Як зауважила генеральна прокурорка, вона не отримувала телефонні дзвінки від олігархів для впливу на різні справи. Мовиться, зокрема, про Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Дмитра Фірташа. Натомість п'ятий президент Петро Порошенко в неї був особисто. Про це Венедіктова розповіла у ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук".

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"Що робити з олігархами? Це питання, я думаю, з яким виходить кожний президент у нашій державі. Це питання життя держави. Тому чим швидше ми це зробимо, тим швидше наша держава почне розвиватися. Тим швидше ми підемо. Але це питання вирішується у Верховній Раді та в уряді", – зауважила очільниця Офісу генпрокурора.

За її словами, якщо прибирати дотації, преференції, субвенції, то це зробить олігархів великим бізнесом.

І потім наше завдання перевести їх у відповідальних інвесторів. Поки ми це не зробимо, жоден правоохоронний орган нічого не зробить. Оце якраз та горезвісна політична воля. Треба просто взяти та зробити для всіх чесні правила гри,

– констатувала Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що таке не відбувається в Україні, оскільки олігархат тут володіє Верховною Радою.

"З олігархатом треба встановлювати правила гри та чесно їх дотримуватись. І якраз процес трансформації олігархату у великий бізнес, який виведено з влади, і який переведено в іншу когорту, це питання про верховенство права",– підсумувала керівниця Офісу генпрокурора.

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