В Україні є село, яке пропонує своїм людям сотні тисяч гривень. Сергіївка на Полтавщині вирішила так мотивувати своїх мешканців залишатися у населеному пункті.

Сергіївка – село у мальовничій долині річки Хорол, засноване у XVI столітті як козацьке поселення. Про ті часи досі нагадує старезний дуб у центрі. Детальніше про це – у програмі "Де це?" на 24 каналі.

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Сергіївка – центр громади

У 2016 році Сергіївка стала центром громади. Вона об'єднала довкола себе 3 сільські ради колишнього Гадяцького (зараз – Миргородського) району. Громада вийшла доволі заможною. Її територія багата на нафту та природний газ. Там працює потужна група підприємств нафтогазового комплексу.



Сергіївська ОТГ / Скриншот з відео

Найбільшою ж проблемою виявилось те, що люди не хочуть жити у селах і поволі роз'їжджаються.

Почали збирати статистичні дані. Виявилося, що років через 20 наших сіл не залишиться. Хтось виїде в Польщу, хтось у міста великі, і наші села нібито приречені. Почали думати, що робити в цій ситуації,

– зазначив голова Сергіївської громади Ігор Лідовий.

Створення стратегії

Громада розпочала свій шлях зі створення стратегії розвитку. Завдяки їй, визначили для себе мету – створити комфортні умови для життя та самореалізації кожного мешканця. Почали з найнеобхіднішого – медицини.

Як заманити фахівців у село

У 2016 році Сергіївська громада не мала свого лікаря. Здавалося, заманити хорошого фахівця приїхати працювати у село – неможливо. Виявилось, можна, якщо дати йому гідну зарплату і власне житло.

У селі є амбулаторія, де приймають мешканців. Віталія Кириченка запросили туди 3 роки тому. Він погодився переїхати жити та працювати в Сергіївську громаду і тепер завідує амбулаторією в селі Розбишівка.

Повірив, що вони допоможуть створити технічну базу, запропонували службовий автомобіль. Підкупили вас, так? Так, трошечки підкупили,

– розповів Кириченко.

За лікарем закріпили службовий автомобіль, щоб він міг швидко дістатися до пацієнтів навіть у віддалених селах. Поступово оновлюють обладнання для роботи. Також є кардіограф зі зв'язком з Полтавським центром кардіології, де, за потреби, можна проконсультуватися. Це – зовсім інший рівень надання допомоги.



Сергіївська амбулаторія / Скриншот з відео

Зі свого бюджету громада щомісяця доплачує лікареві зарплату, адже його ставка залежить від кількості декларацій з мешканцями.

Трудова міграція на користь села

На схожих умовах в село приїхало вже кілька фахівців – лікар, вчителька та офіцер поліції. Так чи не вперше трудова міграція виявилась на користь села, а не навпаки.

Коли у селі почали аналізувати свої перспективи далі, побачили ще й те, що люди виїжджають не через брак роботи чи грошей. Тенденція така – чим більше доходів в домогосподарства, тим більше шансів, що мешканці села куплять дітям квартиру десь у Києві чи Полтаві.

Умови для розвитку дрібного бізнесу

У Сергіївці вирішили створити умови для розвитку дрібного бізнесу. Зараз у структурі зайнятості громади приватні підприємці становлять лише 5%, у той час як роботи не має кожен третій.



Структура зайнятості в селі / Скриншот з відео

Громада вирішила скористатися районною програмою – Фонд підтримки підприємництва, щоб заохотити мешканців розпочинати власну справу. У співфінансування сільського і районного бюджетів пропонували 300 тисяч гривень.

Мрія про пекарню

Перший сміливець, який скористався позикою – Володимир Опришко. Він хотів відкрити пекарню ще 10 років тому, але не вистачало коштів. Мрія чоловіка здійснилася 2 роки тому. Коли він купив приміщення, то голова ОТГ підказав йому скористатися кредитуванням.

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Для того потрібно було підготувати бізнес-план з обов'язковою вимогою – створити робочі місця. Вірив чи ні, підприємець виконав усі умови і за кілька місяців отримав фінансування.

Коли ми створили пекарню, я одразу розпочав працювати над ринком збуту. Їздив магазинами, пропонував свій хліб , щоб люди пробували, смакували, а потім замовляли в нас,

– ствердив підприємець.

Виробництво стартувало і розрослося. Нині в асортименті – пшеничний, житній, гречаний хліб. А ще булочки, пиріжки та інша випічка.



Пекарня Володимира Опришка / Скриншот з відео

Підприємець виграв тендер і саме його хліб почали постачати в усі школи і садочки Гадяцького району. У 2019 році Сергіївська пекарня отримала відзнаку в обласному конкурсі "Кращі товари Полтавщини".

Сільська сироварня

Підприємець далі пішов протоптаною стежкою і взяв ще 1 кредит. Тепер у селі працює сироварня. Крім того, що вона дала робочі місця, сироварня почала закуповувати молоко у селян дорожче, ніж сусідні молокозаводи.



Сироварня у Сергіївці / Скриншот з відео

Так із кожним запущеним виробництвом, новим робочим місцем міцнішає надія, що Сергіївка не помилилася зі стратегією свого розвитку. Якщо мати власну справу, то потім можна передати її наступним поколінням. Найголовніше, щоб люди відчували, що є перспектива і майбутнє.