Податкову знижку можна отримати за іпотеку, навчання, благодійність та інші послуги та покупки. Як це зробити?

У матеріалі 24 каналу розповідаємо як отримати податкову знижку та на які товари й послуги вона розповсюджується.

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На що діє податкова знижка

Сплачена вартість навчання за себе чи за рідних (батьків, чоловіка/дружини чи дитини) в навчальних закладах. Тож, якщо ваша дитина потрапила на платне навчання, частину грошей можна повернути.



за себе чи за рідних (батьків, чоловіка/дружини чи дитини) в навчальних закладах. Тож, якщо ваша дитина потрапила на платне навчання, частину грошей можна повернути. Частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом . Держава може повернути вам частину грошей, але не з суми всієї іпотеки, а лише із тих відсотків, які ви вже сплатили.



. Держава може повернути вам частину грошей, але не з суми всієї іпотеки, а лише із тих відсотків, які ви вже сплатили. Сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям. Тож, якщо ви пожертвували гроші на чиєсь лікування, навчання тощо, то частину з них можна повернути.



неприбутковим організаціям. Тож, якщо ви пожертвували гроші на чиєсь лікування, навчання тощо, то частину з них можна повернути. Сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення. Коли в Україні повноцінно почне діяти система накопичувальних пенсій, така податкова пільга стане ще більш вагомою.



за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення. Коли в Україні повноцінно почне діяти система накопичувальних пенсій, така податкова пільга стане ще більш вагомою. Оплата допоміжних репродуктивних технологій . Українці, які лікують безпліддя, можуть розраховувати повернути частину грошей.



. Українці, які лікують безпліддя, можуть розраховувати повернути частину грошей. Оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.



дитини, включаючи сплату державного мита. Сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива .



. Сума орендної плати , сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи. Таких в Україні майже 1,5 мільйона осіб за даними профільного міністерства.



, сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи. Таких в Україні майже 1,5 мільйона осіб за даними профільного міністерства. Сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла . Це збудовані й ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.



. Це збудовані й ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири. Витрати на боротьбу з COVID-19 в Україні. Це зокрема витрати на лікарські засоби, дезінфекційні засоби й антисептики, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для скринінгу хворих тощо.

Хто може отримати податкову знижку

Отримати податкову знижку можуть лише ті українці, які офіційно отримують заробітню платню. Якщо українець чи українка отримують гроші в конверті, про податкову знижку можуть забути. Для ФОПів та підприємців така послуга від держави також недоступна.

Причому не можна, щоб загальна сума товарів та послуг, з яких ви хочете отримати знижку, перевищувала ваш офіційний дохід за рік. Припустимо, що ви заробили за рік майже 138 тисяч гривень (ми помножили середню зарплату на 12 місяців). Отже, максимальна сума, з якої ви будете повертати податки, не може перевищувати ці 138 тисяч гривень.

Розмір податкової знижки Податкова знижка – це 18% від суми, яку ви заплатили. Наприклад, за рік ви заплатили за іпотечним кредитом 100 тисяч гривень, з яких 20 тисяч – це відсотки. Тоді вам рахують 18% від 20 тисяч і ви отримаєте 3 600 гривень назад.

Як отримати податкову знижку

Щоб отримати податкову знижку, потрібно заповнити онлайн-форму декларації та в окремому розділі заповнити витрати, які ви здійснили з вище переліченого списку. При цьому необхідно вказати реквізити для повернення грошей. Як це зробити:

Подати декларацію можна онлайн через електронний кабінет платника податків, але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис. Прикріплюєте ключ та вводите пароль. Вибираєте режим "Електронний кабінет для громадян". Обираєте підпункт "Подання декларації про майновий стан і доходи". Створюєте декларацію та заповнюєте відповідні поля. Зберігаєте декларацію, підписуєте та надсилаєте.

Що потрібно заповнити у декларації:

Тип декларації (звітна, звітна нова або уточнювальна);

Категорія платника;

Загальна сума оподаткованого доходу;

Сплачений податок та військовий збір;

Сума податку та військового збору, яку треба сплатити по поданій декларації;

Інші доходи за рік, які не підлягають оподаткуванню;

Реквізити для отримання грошей, якщо маєте право на податкову знижку;

Відомості про майно, яке надавали в оренду (якщо).

Зверніть увагу, що громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подавати відповідну декларацію до 31 грудня. Тобто до кінця цього року ви можете подати декларацію за 2019 рік.

До теми Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити

Важливо, щоб отримати податкову знижку, потрібно надати докази того, що ви витратили гроші, скільки та коли. Для цього зберігайте чеки та будьте готові надати додаткові документи та договори. Наприклад, для отримання знижки на навчання дитини, потрібно надати свідоцтво про народження та копію договору з університетом із зазначенням вартості навчання.