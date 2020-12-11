Багато людей досі не знають та не розуміють, чим займаються професійні кінологи. І хоч ця професія існує у багатьох сферах – опанувати її не так легко. Необхідно мати багато терпіння та бути спостережливим.

Важливо розуміти, що собаки, яких дресирували правильно, можуть допомогти у багатьох випадках. Кінологи Дмитро Піменов та Максим Ємиць в ефірі 24 каналу розповіли, що найголовніше у їх професії.

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Хто такий кінолог?

Ємиць: Той, хто вчить собак охороняти, бути слухняним, виконувати трюки. Інколи ще для зйомки у роликах, фільмах, серіалах.

Де в Україні можна навчитись професії кінолога?

Піменов: Є курси кінолога. Також люди з кінологією стикаються в армії, там теж навчають. Ми з Максимом закінчували курси Кінологічного Союзу України.

Навіщо навчати собаку?

Ємиць: Це комфорт, гармонія з собакою. Він тебе розуміє, ти можеш брати собаку куди завгодно та коли завгодно з собою. Навчання – це комфорт наш та наших тварин.



Максим Ємиць / Скриншот з відео

Що робити, якщо собака не піддається навчанню?

Піменов: Є різні випадки та причини: або агресія, або страхи. Єдине, що треба робити, це дресирувати, звертатись до спеціаліста. Досвід показує, що спочатку людина намагається зробити це сама, а тоді вже звертається до спеціаліста. Однак з малими знаннями у цій сфері господар може допуститись помилок. Якщо є проблема – треба звертатись до спеціаліста та розв'язувати її з людиною, яка стикалась з такою ситуацією не раз.

Хто краще навчається – хлопчики чи дівчатка?

Ємиць: Питання особисто в собаці. Однак є таке правило, що дівчата більш поступливі для чоловіків, а для жінок більш поступливі собака чоловічої статі – він буде більше контактувати з жінкою. Не завжди, але зазвичай.

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Як пояснити собаці, що господар – ти?

Піменов: Дресирування. Якщо господар проводить час з собакою, то тварина починає його розуміти. Господар розуміє собаку, а собака – господаря. У них виникає гармонія.



Піменов дресирує собаку / Скриншот з відео

Як відівчити собаку гризти речі?

Ємиць: Відівчити гризти ми не можемо – це потреба собаки, особливо у віці, коли прорізуються зуби. Можна предмет чимось замінити, є різні кісточки, палички, черевички желатинові. У такий спосіб можна навчити, що треба жувати ті предмети, які дає господар.

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