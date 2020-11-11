Криклій пояснив, як працюватиме транспорт в умовах нових карантинних обмежень
Транспорт на період загальнодержавного карантину перевозитиме пасажирів у кількості місць для сидіння. На час карантину вихідного дня його роботу також не зупинятимуть.
Схему курсування транспорту в умовах нових карантинних обмежень описав у телеграмі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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За його словами, на час карантину вихідного дня робота транспорту не зупинятиметься.
Автотранспорт, зокрема й маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння,
– повідомив міністр.
Він також додав, що це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньобласного та міжобласного сполучення.
Криклій наголосив, що внутрішні авіаперевезення обмежувати не планують. Під час авіаподорожей в інші країни світу міністр закликає перевіряти умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян.
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- Україна повернулася до загальнодержавного карантину, скасувавши адаптивний. Це означає, що "кольорові зони" вже не діють.
- З 14 по 30 листопада в Україні діятиме карантин вихідного дня. Стартуватимуть обмеження о 00:00 суботи та завершуватимуться о 00:00 понеділка. Крім транспорту, у суботу й неділю працюватимуть також продуктові магазини, аптеки, АЗС.
- До таких кроків вдалися, аби зменшити кількість інфікувань коронавірусом. Усе про карантин читайте тут.
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