Транспорт на період загальнодержавного карантину перевозитиме пасажирів у кількості місць для сидіння. На час карантину вихідного дня його роботу також не зупинятимуть.

Схему курсування транспорту в умовах нових карантинних обмежень описав у телеграмі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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За його словами, на час карантину вихідного дня робота транспорту не зупинятиметься.

Автотранспорт, зокрема й маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння,

– повідомив міністр.

Він також додав, що це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньобласного та міжобласного сполучення.

Криклій наголосив, що внутрішні авіаперевезення обмежувати не планують. Під час авіаподорожей в інші країни світу міністр закликає перевіряти умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян.

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