У Донецьку 3 листопада 1996 року вбили українського бізнесмена Євгена Щербаня, тоді його називали найбагатшою людиною України. Старший син Щербаня розповів, що після загибелі батька – його активи поділили між собою бізнес-партнери, які не взяли до уваги інтереси спадкоємців.

На момент вбивства Євгена Щербаня, його статки оцінювали приблизно у 500 мільйонів доларів. Про це мовиться у фільмі-розслідуванні "Громадського" "Спадкоємець" .

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Про що фільм "Спадкоємець"

Старший син убитого бізнесмена, Євген Євгенович Щербань, тривалий час жив і навчався в США. Він розповів журналістам, що веде власне розслідування з 2013 року задля того, аби з'ясувати – хто привласнив бізнес-імперію його батька.

Окрім фінансових операцій та виробництва й продажу металу, компанії українського бізнесмена займалися будівництвом та постачанням газу й нафтопродуктів.

Привласнення бізнес-імперії Щербаня

Син Щербаня звинуватив у привласненні компаній "Гефест", DCC і ІСД олігарха Ріната Ахметова та його колишнього партнера Сергія Таруту. Після смерті Щербаня Ахметов отримав компанії "Гефест", вексель Харцизького трубного заводу та компанію стільникового зв'язку DCC, яка отримала назву Life.

Син Щербаня повідомив, що після смерті батька – Ахметов прийшов до спадкоємців з документами і запитав, чи визнають вони борг. Мовиться про гроші, які майбутній олігарх вклав у виробництво металопродукції. Щербань нібито розпоряджався виводити гроші, проте невідомо куди – задля того, щоб врегулювати питання, Ахметову віддали "Гефест" і DCC.

Частину іншої компанії – "Індустріальний союз Донбасу" – отримав Сергій Тарута. Він отримав частку, яка повинна була належати синам убитого, розповів син Щербаня.