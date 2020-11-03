У США 3 листопада відбувається офіційне голосування на виборах президента. У деяких штатах уже відкрилися виборчі дільниці. Всього на вибори зареєструвалися 11 кандидатів, але основна боротьба розгортається між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.

Про те, як проходять вибори президента Сполучених Штатів Америки, розповідає 24 канал. Вся актуальна інформація є отриманою від американських видань.

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Кандидати в президенти США

Джозеф Байден – "Демократична партія",

Дональд Трамп – "Республіканська партія",

Джо Джоргенсен – "Республіканська партія",

Хаві Хокінс – "Партія зелених",

Глорія Ла Ріва – "Партія соціалізму й свободи",

Роккі Де Ла Фуенте – партія "Альянс",

Дон Бланкеншип – партія "Конституція",

Брок Пірс – незалежний кандидат,

Каньє Вест – незалежний кандидат,

Браян Керолл – партія "Американська солідарність",

Джейд Сіммонс – незалежна кандидатка.

Основними претендентами на посаду президента вважаються Дональд Трамп і Джозеф Байден. Вони представляють дві найбільші партії, що змагаються між собою ще з середини 19 століття.

Крім них двох, у всіх без виключення штатах кандидує лише Джо Джоргенсен. Усі інші кандидують у 30 й менше штатах.

Як проходять вибори

Раніше за всіх, в 00:00 (7:00 за Києвом) відкрилися виборчі дільниці в штаті Нью-Гемпшир. Потім з 5:00 (12:00 за Києвом) розпочалося голосування у штаті Вермонт.

Більшість виборчих дільниць в штатах починають роботу о 6:00 за місцевим часом (13:00 – 14:00 за Києвом, залежно від штату). Мовиться, зокрема, про Арізону, Коннектикут, Іллінойс, Індіану, Кентуккі, Луїзіану, Мен, Міссурі, Нью-Йорк тощо. Трохи пізніше, о 06:30 (13:30 за Києвом) стане можливими проголосувати в Західній Вірджинії, Огайо та Північній Кароліні.

О 07:00 за місцевим часом (14:00 – 15:00 за Києвом, залежно від штату) починається голосування на виборчих дільницях в таких штатах, як Флорида, Джорджія, Пенсільванія, Алабама, Юта, Колорадо, Мічиган, Массачусетс, Міннесота, Айова, Техас, Вайомінг і інших.

Пізніше за всіх виборчі дільниці відкриваються в Небрасці – о 8:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). А закриються вони о 20:00 (4:00 проти 4 листопада за Києвом). У штаті Каліфорнія голосування відкриється о 7:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Виборчі дільниці в Індіані та Кентуккі почнуть закриватися о 18:00 за місцевим часом (1:00 проти 4 листопада за Києвом). О 19:00 (2:00 4 листопада за Києвом) голосування підійде до кінця також у Джорджії, Вірджинії та Вермонті. У Північній Кароліні, Огайо і Західної Вірджинії виборчі дільниці закриють о 19:30 (2:30 4 листопада за Києвом).

До 3:00 4 листопада (за Києвом) голосування на виборчих дільницях закінчиться в 22 штатах, зокрема, в Алабамі, Меріленді, Міссісіпі, Теннесі, Пенсільванії, Оклахомі, Нью Гемпширі, Міссурі та Массачусетсі. До 4:00 за Києвом припинять голосувати ще в 14 штатах, зокрема в Колорадо, Нью-Йорку, Луїзіані та Міннесоті, а також Вісконсині, Вісконсині, Вайомінгу та Техасі. В Айові голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом (5:00 4 листопада за Києвом), а в Каліфорнії – до 20:00 за місцевим часом (6:00 4 листопада за Києвом).

ЗМІ відзначають, що час оголошення переможця є невідомим, проте це відбудеться після підрахунку голосів на більшості виборчих дільниць, тобто орієнтовно після 4:00 4 листопада (за Києвом).

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