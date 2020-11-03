Вибори президента стартували в США: як відбувається процес волевиявлення – деталі, фото, відео
У США 3 листопада відбувається офіційне голосування на виборах президента. У деяких штатах уже відкрилися виборчі дільниці. Всього на вибори зареєструвалися 11 кандидатів, але основна боротьба розгортається між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.
Про те, як проходять вибори президента Сполучених Штатів Америки, розповідає 24 канал. Вся актуальна інформація є отриманою від американських видань.
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Кандидати в президенти США
- Джозеф Байден – "Демократична партія",
- Дональд Трамп – "Республіканська партія",
- Джо Джоргенсен – "Республіканська партія",
- Хаві Хокінс – "Партія зелених",
- Глорія Ла Ріва – "Партія соціалізму й свободи",
- Роккі Де Ла Фуенте – партія "Альянс",
- Дон Бланкеншип – партія "Конституція",
- Брок Пірс – незалежний кандидат,
- Каньє Вест – незалежний кандидат,
- Браян Керолл – партія "Американська солідарність",
- Джейд Сіммонс – незалежна кандидатка.
Основними претендентами на посаду президента вважаються Дональд Трамп і Джозеф Байден. Вони представляють дві найбільші партії, що змагаються між собою ще з середини 19 століття.
Крім них двох, у всіх без виключення штатах кандидує лише Джо Джоргенсен. Усі інші кандидують у 30 й менше штатах.
Як проходять вибори
Раніше за всіх, в 00:00 (7:00 за Києвом) відкрилися виборчі дільниці в штаті Нью-Гемпшир. Потім з 5:00 (12:00 за Києвом) розпочалося голосування у штаті Вермонт.
Більшість виборчих дільниць в штатах починають роботу о 6:00 за місцевим часом (13:00 – 14:00 за Києвом, залежно від штату). Мовиться, зокрема, про Арізону, Коннектикут, Іллінойс, Індіану, Кентуккі, Луїзіану, Мен, Міссурі, Нью-Йорк тощо. Трохи пізніше, о 06:30 (13:30 за Києвом) стане можливими проголосувати в Західній Вірджинії, Огайо та Північній Кароліні.
О 07:00 за місцевим часом (14:00 – 15:00 за Києвом, залежно від штату) починається голосування на виборчих дільницях в таких штатах, як Флорида, Джорджія, Пенсільванія, Алабама, Юта, Колорадо, Мічиган, Массачусетс, Міннесота, Айова, Техас, Вайомінг і інших.
Пізніше за всіх виборчі дільниці відкриваються в Небрасці – о 8:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). А закриються вони о 20:00 (4:00 проти 4 листопада за Києвом). У штаті Каліфорнія голосування відкриється о 7:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
Виборчі дільниці в Індіані та Кентуккі почнуть закриватися о 18:00 за місцевим часом (1:00 проти 4 листопада за Києвом). О 19:00 (2:00 4 листопада за Києвом) голосування підійде до кінця також у Джорджії, Вірджинії та Вермонті. У Північній Кароліні, Огайо і Західної Вірджинії виборчі дільниці закриють о 19:30 (2:30 4 листопада за Києвом).
До 3:00 4 листопада (за Києвом) голосування на виборчих дільницях закінчиться в 22 штатах, зокрема, в Алабамі, Меріленді, Міссісіпі, Теннесі, Пенсільванії, Оклахомі, Нью Гемпширі, Міссурі та Массачусетсі. До 4:00 за Києвом припинять голосувати ще в 14 штатах, зокрема в Колорадо, Нью-Йорку, Луїзіані та Міннесоті, а також Вісконсині, Вісконсині, Вайомінгу та Техасі. В Айові голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом (5:00 4 листопада за Києвом), а в Каліфорнії – до 20:00 за місцевим часом (6:00 4 листопада за Києвом).
ЗМІ відзначають, що час оголошення переможця є невідомим, проте це відбудеться після підрахунку голосів на більшості виборчих дільниць, тобто орієнтовно після 4:00 4 листопада (за Києвом).
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Вибори президенти США 2020: головне
- Це 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. Попереднє голосування вже відбулося, і у ньому, зокрема, взяли участь головні претенденти на президентську посаду – Байден і Трамп. 3 листопада – основне голосування.
- Байдена обрали кандидатом на посаду американського президента 18 серпня на з’їзді Демократичної партії. За Байдена проголосували 1995 делегатів. Також його кандидатуру підтримує 44-й президент Барак Обама.
- Якщо Байден очолить США, то віцепрезиденткою стане Каміла Гарріс. За її кандидатуру також проголосували на вищезазначеному з'їзді демократів.
- Трампа обрали кандидатом від республіканців на з’їзді партії 24 серпня. У разі його перемоги на виборах, віцепрезидентом стане Майк Пенс, який сьогодні перебуває на тій же посаді.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- У розпал передвиборчої кампанії на COVID-19 захворів Трамп, однак після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
- Між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів. Загалом під час виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджує, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
- Відомо, що проголосувати на цих виборах можна й українською.
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