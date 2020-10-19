Волонтери у білих накидках і звіти в телеграм: як проводитимуть опитування Зеленського
Опитування Зеленського відбуватимуться у день місцевих виборів, 25 жовтня, біля виборчих дільниць. У ЗМІ з'явилися перші деталі про те, як саме воно відбуватиметься та хто його буде проводити.
"5 питань від президента" – у білих накидках із таким написом волонтери стоятимуть 25 жовтня біля виборчих дільниць. Про це пише LB.ua з посиланням на джерела.
Нагадаємо Жодної агітації: у "Слузі народу" відповіли на критику опитування від Зеленського
До видання потрапив документ, який свідчить про таке:
- 25 жовтня волонтери стоятимуть біля виборчої дільниці й опитуватимуть виборців, які вже проголосували.
- У процесі опитування не буде жодної агітації.
- Опитувати будуть тільки охочих.
- Волонтер зобов'язаний бути у масці та рукавичках.
- Виборець отримає анкету з питаннями Зеленського, заповнює її та вкидає у коробку для опитування.
- Звітувати про перебіг опитування волонтері будуть у чат-боті в месенджері телеграм.
Цікаво, що структура опитування включатиме, крім волонтерів безпосередньо біля дільниць, ще й обласних координаторів, регіональних координаторів та "запасних" волонтерів, які можуть підійти до будь-якої дільниці.
Презентація ініціативи "5 питань від президента": фото
24 канал також з'ясував, що волонтерів планують набирати за допомогою інтернету.
Ініціатива "5 питань від президента" шукатиме волонтерів через інтернет / Фото 24 каналу
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив, що хоче "поговорити" з українцями на теми, які ті обговорюють "на кухні". А для цього сформував список із п'яти запитань, відповіді на які хотів би почути.
5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу
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