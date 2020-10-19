Опитування Зеленського відбуватимуться у день місцевих виборів, 25 жовтня, біля виборчих дільниць. У ЗМІ з'явилися перші деталі про те, як саме воно відбуватиметься та хто його буде проводити.

"5 питань від президента" – у білих накидках із таким написом волонтери стоятимуть 25 жовтня біля виборчих дільниць. Про це пише LB.ua з посиланням на джерела.

Нагадаємо Жодної агітації: у "Слузі народу" відповіли на критику опитування від Зеленського

До видання потрапив документ, який свідчить про таке:

25 жовтня волонтери стоятимуть біля виборчої дільниці й опитуватимуть виборців, які вже проголосували.

У процесі опитування не буде жодної агітації.

Опитувати будуть тільки охочих.

Волонтер зобов'язаний бути у масці та рукавичках.

Виборець отримає анкету з питаннями Зеленського, заповнює її та вкидає у коробку для опитування.

Звітувати про перебіг опитування волонтері будуть у чат-боті в месенджері телеграм.

Цікаво, що структура опитування включатиме, крім волонтерів безпосередньо біля дільниць, ще й обласних координаторів, регіональних координаторів та "запасних" волонтерів, які можуть підійти до будь-якої дільниці.

Презентація ініціативи "5 питань від президента": фото

24 канал також з'ясував, що волонтерів планують набирати за допомогою інтернету.



Ініціатива "5 питань від президента" шукатиме волонтерів через інтернет / Фото 24 каналу

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив, що хоче "поговорити" з українцями на теми, які ті обговорюють "на кухні". А для цього сформував список із п'яти запитань, відповіді на які хотів би почути.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

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