З опалювальним сезоном в Україні не має виникнути жодних проблем. Стосується це і цини на газ. Водночас не зміниться і система субсидій зі сплати за житлово-комунальні послуги.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко у коментарі виданню The Page.

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З опалювальним періодом немає складнощів

За словами Марченка, останнім часом на українському ринку з’явилося більше постачальників газу. Тому у людей з’явилася можливість вирішувати, з ким краще працювати. Зокрема, одним із таких постачальників є НАК "Нафтогаз України".

"Я сказав би, що на ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і є ринкова ціна. Але зараз ринкова ціна на газ є нижчою, ніж була минулого опалювального сезону. Більше того, на цей опалювальний сезон прогнозуємо нижчий рівень цін – нижче, ніж торік, якщо рахувати загалом", – зауважив міністр.

Система субсидій фактично залишиться такою самою, як і торік

Очільник Мінфіну підкреслив, що нічого не зміниться. Можливо, стане менше субсидіантів, оскільки зросте рівень мінімальної заробітної плати. Відповідно певна категорія громадян уже не потребуватиме субсидії, а зможе самостійно все сплатити.

Щоправда, скільки залишиться субсидіантів у 2020 році, Марченко сказати не міг. Він пояснив це тим, що поки таких розрахунків немає та лише зараз Україна починає входити в опалювальний сезон.

Цей рік – складний із погляду базових розрахунків. На карантин було закрито бізнес, було падіння економічної динаміки. Тому зарано казати, якою буде кількість субсидіантів. Ми виходимо з припущення, що з огляду на вартість газу й рівень соціального забезпечення їх має бути не більше, ніж торік,

– підкреслив посадовець.

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Скільки держава планує виділити на субсидії

Міністр переконує, що на 2021 передбачено 36,6 мільярда гривень саме на виплату субсидій. І отримають їх саме ті категорії, які найбільше цього потребують. Тобто, ті верстви населення, кому сімейний сукупний дохід не дозволяє безболісно або самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги.

"Зараз я не можу сказати точну суму, але там розраховують сукупний дохід сім’ї, площа приміщень, у яких проживає ця родина, і відповідним чином розраховують показник субсидії", – констатував він.