Росія продовжує порушувати домовленості Тристоронньої контактної групи. Країна-агресор й надалі постачає на окупований Донбасі озброєння та військову техніку. І робить це в обхід спостерігачів ОБСЄ.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації фіксує порушення. Про це у фейсбуці повідомляє командування ООС.

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У штабі розповідають: аби приховати переміщення сил та засобів, окупанти використовують ґрунтові дороги, що ведуть в обхід офіційних пунктів пропуску. Роблять це, щоб їх не помітили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ.

Про один із випадків спостерігачі повідомили у звіті від 5 жовтня.

На околиці Гусельщикового, що біля Новоазовська, де немає пунктів пропуску, спостерігачі ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом "військова інспекція" російською мовою. Він стояв поблизу автошляху. На цій самій дорозі вони зафіксували свіжі сліди від бойової машини піхоти, що ведуть до Патріотичного на Донеччині.

Зверніть увагу! Раніше українська розвідка фіксувала переміщення Росією на окупований Донбас боєприпасів та пального для підконтрольних їй збройних формувань.