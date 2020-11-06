Національне антикорупційне бюро України заявило, що наслідком рішень Конституційного Суду, схвалених у 2019 – 2020 роках, стане послаблення антикорупційних органів. Зокрема ці рішення можуть похитнути прозорий контроль за діяльністю самого Бюро.

Ще одним наслідком рішень КСУ стане звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах, заявило Національне антикорупційне бюро України.

Цікаво Рада хоче призначити ще 2 суддів у КСУ: юристка назвала серйозні ризики такого рішення

В антикорупційному органі своїми рішеннями протягом двох років Конституційний Суд вже позбавив їх можливості анулювати кабальні для державних підприємств угоди, декриміналізував незаконне збагачення й звільнив від відповідальності за неподання декларації.

Загалом, через такі рішення КСУ назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію,

– заявили в НАБУ.

Також там прокоментували визнання неконституційними повноважень президента в законі про НАБУ. Внаслідок такого рішення протягом півтора місяця поза правовим полем опиняться одразу декілька питань:

призначення й звільнення Директора Національного антикорупційного бюро,

здійснення незалежного аудиту НАБУ,

обрання й функціонування Ради громадського контролю при НАБУ.

"Ситуація, що склалася, потребує негайного врегулювання. Втім, ми переконані, що розглядати її потрібно в більш широкому контексті. Адже за нинішніх умов існує ризик того, що будь-який з антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним Судом", – заявили в НАБУ.