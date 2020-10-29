Скандальне рішення Конституційного Суду щодо скасування е-декларування завдало серйозного удару по відносинах України з міжнародними партнерами. Зокрема, це стосується й питання безвізового режиму. Водночас влада обіцяє не сидіти, склавши руки.

Влада буде шукатиме швидкі та оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Реакція МЗС України на рішення КСУ

Дмитро Кулеба зазначив, що звісно поважає рішення суддів, але констатував, що воно створює низку проблем не лише для розвитку країни, а й для відносин з тими партнерами, які сприяли становленню антикорупційних органів.

Журналісти запитали його, чи поставило рішення КСУ під загрозу безвіз і співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Дипломат відповів, що саме рішення "ще не руйнує відносини України з міжнародними партнерами".

Я ставив би питання ширше – існування та ефективне функціонування антикорупційної інфраструктури є важливим елементом взаємодії із західними партнерами. Якщо негативні наслідки не вдасться подолати, у нас буде проблема,

– сказав Кулеба.

Як влада збирається вирішувати проблему

Водночас він наголосив, що президент Зеленський, уряд та МЗС рішуче налаштовані подолати ці негативні наслідки. Кулеба запевнив, що українці незабаром побачать конкретні кроки в цьому напрямку.

"Ми будемо робити це не тому, що це нас хтось просить робити ззовні, а тому, що це в наших інтересах", – наголосив Кулеба.

Дивіться відео повного виступу Дмитра Кулеби:

Важливо! 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України. Вона передбачала покарання за неправдиве декларування чиновників. Це рішення схвалили за позовом нардепів від ОПЗЖ і "За майбутнє".



Згодом в НАЗК заявили, що прибрали з відкритого доступу реєстр електронних декларацій чиновників. Відтепер реєстр декларування не працюватиме, доки Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Пояснення Конституційного суду