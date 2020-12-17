Коронавірус зробить Різдво більш справжнім, – Папа Римський
Папа Римський Франциск заявив, що в карантинних обмеженнях під час свят слід шукати позитив. Зокрема, він сам переконаний, що цього разу свята мають стати менш комерційними й більш автентичними.
Своєю думкою щодо того, яким буде цьогорічне Різдво (а для християн східного обряду вже у 2021 році), Папа Франциск поділився під час щотижневої аудієнції. Його цитує видання DPA International.
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Глава Римо-католицької церкви закликав відкинути культ споживацтва й дозволити Різдву бути більш автентичним і справжнім.
Папа Римський пригадав, якими були біблійні страждання Марії та Йосипа під час Різдва Христового. Про це він сказав у контексті того, що кожен з нас цьогоріч також повинен обмежувати себе.
Нам усім потрібно намагатися використати тимчасові незручності, щоб змінити те, як ми відчуваємо й святкуємо Різдво,
– заявив Папа Франциск.
До слова, обмеження зачеплять і саму Римо-католицьку церкву. Наприклад, традиційну різдвяну месу в базиліці святого Петра проведуть на дві години раніше, ніж зазвичай, через комендантську годину. Та й проведуть її без участі вірян.
Що раніше Папа Франциск говорив про коронавірус:
- Як і більшість публічних людей у світі, Папа Римський протягом 2020 року неодноразово згадував пандемію. Наприклад, він звинуватив противників носіння масок у тому, що вони думають лише про себе.
- Крім того, глава Римо-католицької церкви підкреслював, що коронакриза покаже справжню сутність людей. Мовляв, вона проявить те, що криється в серці кожного.
- Він також висловлювався й щодо вакцини від коронавірусу. Франциск заявляв, що та повинна бути доступною для всіх людей, а особливо – для бідних.
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