Як робота кафе та ресторанів у новорічну ніч вплине на ситуацію з COVID-19
Послаблення карантинних обмежень для кафе та ресторанів у новорічну ніч не вплине на епідеміологічну ситуацію у країні. Закладам громадського харчування у ніч з 31 грудня на 1 січня дозволили продовжити роботу до 01:00 години.
Однак усі заклади повинні суворо дотримуватися заходів безпеки. Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє "РБК-Україна".
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На Новий рік – це свято, необхідно щоб люди відпочили й те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності, – це однозначно,
– наголосив Рубан.
Що ще сказав Рубан
- Рішення Кабінету Міністрів ввести локдаун з 8 до 25 січня 2021 року є правильним.
- Це майже вперше в Україні дослухаються до лікарів-епідеміологів щодо "пікового навантаження при гострих респіраторних інфекцій і припинення соціальної активності на три тижні".
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