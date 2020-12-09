Послаблення карантинних обмежень для кафе та ресторанів у новорічну ніч не вплине на епідеміологічну ситуацію у країні. Закладам громадського харчування у ніч з 31 грудня на 1 січня дозволили продовжити роботу до 01:00 години.

Однак усі заклади повинні суворо дотримуватися заходів безпеки. Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє "РБК-Україна". Актуально Карантин в Україні продовжили до 28 лютого 2021 року На Новий рік – це свято, необхідно щоб люди відпочили й те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності, – це однозначно,

– наголосив Рубан. Що ще сказав Рубан Рішення Кабінету Міністрів ввести локдаун з 8 до 25 січня 2021 року є правильним. Це майже вперше в Україні дослухаються до лікарів-епідеміологів щодо "пікового навантаження при гострих респіраторних інфекцій і припинення соціальної активності на три тижні". Зверніть увагу! У випадку погіршення ситуації з коронавірусом локдаун в Україні можуть ввести ще до 8 січня. Детальніше читайте тут.