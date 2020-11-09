Українська родину Галабурдів народилася у повоєнній Німеччині і нині живе на різних континентах. Але вже протягом кількох поколінь зберігає українську культуру та знайомить з нею світ.

Про це йдеться у шостій історії із серії "Країна ззовні". Цей проєкт став результатом експедиції команди Ukraїner за кордоном.

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У період радянського панування на території України еміграція українців мала виражений політичний характер. Рятуючись від переслідувань і репресій, зі своїх етнічних земель виїздили незгодні з режимом люди — як інтелігенція, так і селяни та робітники.

Вони прагнули зберегти в інших країнах свою ідентичність та передати її нащадкам, формуючи українську діаспору. Родина Галабурдів утворилася після Другої світової війни в окупованій Німеччині.

Іван і Параскевія ініціювали українське громадське життя у таборі переміщених осіб, а потім — і в Бельгії, дали життя чотирьом донькам, яких виховали в любові до України.

У нас в хаті була Україна завжди на першому місці. Батьки були переконані, що вони колись повернуться на батьківщину,

– розповіла Надія Галабурда.

Вона називає себе українською фламандською націоналісткою. Вона служила у війську, працювала у 2 українських виданнях і протягом десятків років активно бере участь у діаспорному житті Мюнхена.



Надія Галабурда та її сестри — Марічка, Ольга та Одарка / Фото з сімейного архіву.

Надія з сестрами захоплюється вишиванням, створює вироби за автентичними схемами і збирає колекцію українських вишиванок, на основі якої мріє зробити велику виставку у Німеччині.

"Найважливіше – це державність, мова. Але культурна частина теж є важливою для держави. Бо коли не маєш своєї ідентичності, ти є загубленою людиною, бо нікого не являєш собою", – додала вона.

Більше про історію родини Галабурдів: дивіться відео Ukraїner

Довідка. Експедицію Німеччиною реалізовано у співпраці з ГО "Ательє культури та спорту" разом з Фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), програмами "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" та "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду.