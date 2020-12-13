У Нагірному Карабаху 12 грудня відбулося нове загострення, внаслідок якого Азербайджан і Вірменія обмінялися обстрілами вперше з моменту підписання домовленостей. Скористалася цим Росія, яка після загострення розширила зону присутності своїх миротворців.

Відтепер російські військові будуть присутні й поряд з селом Старий Таглар, де відбулося загострення. Про це свідчить карта місії, опублікована Міністерством оборони Росії.

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Гадрутський район, де розташоване селище, не входив до домовленостей. Його армія Азербайджану звільнила самотужки ще до підписання угоди. Не мало там бути й російських миротворців.

Загалом у домовленостях мовилося про 5 райони – Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський, які Вірменія звільнила фактично добровільно, а також Шушинський і Тертерський.



Карта розташування росіян у Нагірному Карабаху / Міноборони Росії

Коротко про загострення біля Карабаху