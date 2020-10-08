Пропагандистські ресурси так званих "ДНР" та "ЛНР" у вересні 2020 року активно писали в соціальних мережах, що частина росіян ставиться до жителів Донбасу з певною зневагою.

Усі вони посилалися на коментарі колишнього командира бандформування "Восток" Олександра Ходаковського, які він дав проросійському виданню "Донбасс сегодня". Більше – читайте на 24 каналі.

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Зокрема, він зазначив: "Хіба ми винні, що саме в Росії нам викреслили пункт про приєднання в бюлетенях для референдуму? Хіба це ми винні, що на всіх офіційних російських рівнях говорять тільки про умови нашого повернення в Україну?".

Хіба це наша вина, що всіх з 2014 року прибрали з влади, замінивши їх на більш гнучких і поступливих, більш прийнятних Україні на випадок, якщо вдасться домовитися по відповідному формату повернення? Не думаю, що в цьому є наша вина,

– зазначив Ходаковський.

Цікаво, що ця заява колишнього командира бандформування "Восток" не є безпідставною і досить стримано відображає негласну політику дискримінації місцевого населення Донбасу з боку російських окупантів і командування зі складу російських військ.



Коментар Олександра Ходаковського / Скриншот InformNapalm

Ексклюзивне радіоперехоплення

Наприклад, в серпні 2016 року міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила розслідування та ексклюзивне радіоперехоплення переговорів підполковника Збройних сил Російської Федерації Станіслава Єршова. З жовтня 2014 року його відправили у відрядження на Донбас, де він став заступником командира 6-го окремого механізованого полку 2-го Армійського корпусу.

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На записах підполковник Єршов з позивним "Клен" активно висловлював свою зневагу до колаборантів, які воюють на Донбасі за інтереси Російської Федерації. І в цілому він негативно відгукувався про місцеве населення.

Записи переговорів підполковника Станіслава Єршова: дивіться повне відео

Що сказав Єршов

Я в труні бачив цей луганський народ – зграя ідіотів, … Тут танковий батальйон дали. Кажу: "Виродки, вам просто треба скакати на конях далі. Шашка – це межа вашого розвитку,

– поділився Єршов враженнями про місцеве населення і досвід своєї служби на Донбасі.

І додав: "Я тут крові пролив вже місцевої – ти не уявляєш. Я так не мочив в Росії. Тут я вже в авторитеті – тому можу собі дозволити тут вбивати".

В мережу також потрапило й інше красномовне відео, на якому командир одного з російських спецпідрозділів, громадянин РФ Максим Тхоржевський, відомий під позивним "Ольхон", до смерті забиває батогом жителя селища Комунар Донецької області Олексія Фрумкіна. Довгий час його вважали зниклим безвісти.

Максим Тхоржевський забиває чоловіка батогом: дивіться повне відео (18+)

Тому бачимо, що російські окупанти не тільки на словах, а й на ділі зневажають людей на Донбасі і мають за ніщо їхні життя. Причому незалежно від того, чи служать ці люди в бандформуваннях як колаборанти і виконують накази Кремля, чи стали заручниками ситуації і життя в окупації.