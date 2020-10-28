Конституційний суд України ухвалив доволі суперечливе рішення щодо скасування низки антикорупційних норм. Служба безпеки України опосередковано прокоментувала його.

Реакція СБУ на рішення КСУ

Глава СБУ у своїй заяві прямо не згадав Конституційний суд, але зрозуміло, що слова Івана Баканова стосуються саме його рішення.

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Випадки системного руйнування корупцією владних структур є загрозою національній безпеці. І власне, саме таким випадкам протидіє Служба безпеки,

– зазначив очільник СБУ.

У відомстві розповіли, що від початку 2020 року порушили 510 кримінальних проваджень щодо корупції. Найчастіше вони пов’язані з органами влади різних рівнів.

Та додали, що йдеться про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості.

Що передбачає скандальне рішення Конституційного суду