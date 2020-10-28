Руйнування корупцією владних структур – загроза нацбезпеці, – СБУ про рішення КСУ
Конституційний суд України ухвалив доволі суперечливе рішення щодо скасування низки антикорупційних норм. Служба безпеки України опосередковано прокоментувала його.
Реакція СБУ на рішення КСУ
Глава СБУ у своїй заяві прямо не згадав Конституційний суд, але зрозуміло, що слова Івана Баканова стосуються саме його рішення.
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Випадки системного руйнування корупцією владних структур є загрозою національній безпеці. І власне, саме таким випадкам протидіє Служба безпеки,
– зазначив очільник СБУ.
У відомстві розповіли, що від початку 2020 року порушили 510 кримінальних проваджень щодо корупції. Найчастіше вони пов’язані з органами влади різних рівнів.
Та додали, що йдеться про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості.
Що передбачає скандальне рішення Конституційного суду
- 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування неправдивої інформації.
- Відповідно до неї, за неперевірені дані у деклараціях чиновникам і суддям загрожував штраф або кримінальна відповідальність.
- Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною".
- Позов подали нардепи від ОПЗЖ та групи "За майбутнє".
- На рішення вже відреагували в Офісі Президента та НАЗК.