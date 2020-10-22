Про призначення Лещенка головою Геокадастру та якіпроблеми виникли Про це він заявив у інтерв’ю кільком українським телеканалам. За словами Зеленського, складно навіть змінити керівника якогось відомства, бо відразу йдуть погрози і приїжджають "бандити", передає 24 канал. @media (max-width: 640px) { .mobileBrandingPlace { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBrandingPlace1441482 { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBranding { margin: 0 !important; } } До теми Інтерв'ю Зеленського українським телеканалам: головні тези президента "Цього Лещенка (очільник Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко – 24 канал), хлопця, я його не знаю. Я його не знав до моменту, коли я почав займатись політикою", – розповів президент. Зеленський наголосив, що навіть просто назначити Лещенка головою Геокадастру було складно: щодня погрози, їздять машини, якісь бандити, якісь дзвінки. Збивали" уже тут в уряді. Призначаємо, і то його "збивають". Ось що відбувається в країні, тому це складна ситуація. Бо неможна просто, наприклад, надати підозру, – зауважив Зеленський. Водночас він додав, що новий голова Держгеокадастру відразу відкрив усі цифри та повідомив, що 5 мільйонів гектарів землі у держави вкрали. Відтак, лишилось лише 2 мільйони гектарів державних земель. На цьому тлі президент пообіцяв відкрити дані й щодо виведених у приватну владність 5 мільйонів гектарів. Хоча, підкреслив Зеленський, це буде непросто, бо "частина тих людей, які забрали тавкрали землю, перебувають у Верховній Раді. "Велика частина з цих людей – це лобісти земельні", – констатував очільник держави. Які ще є проблеми на ринку землі в Україні –читайте в матеріалі 24 каналу "Пів мільйона українців померли, і їхні паї забрала держава".