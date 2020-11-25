Життя триває: як склалися долі українських моряків, яких 2 роки тому взяла в полон Росія
Рівно 2 роки тому, 25 листопада 2018 року, в районі Керченської протоки Росія протаранила та обстріляла українські кораблі і взяла в полон 24 українських моряків. Наших хлопців визволили понад рік тому. Що на сьогодні вони згадують про полон і як склалися долі моряків – читайте в матеріалі 24 каналу.
Росія намагається затягнути судовий процес у Гаазі щодо захоплення українських кораблів та моряків. Тим часом Україна потроху лагодить і повертає на воду звільнені з полону кораблі. А влада обіцяє морякам житло. Час не стоїть на місці, як і життя наших вже вільних хлопців, повідомляє 24 канал.
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Що сьогодні розповідають звільнені з полону українські моряки
Сергій Чуліба
Вони – не зірки і відверто про це кажуть у відповідь на прохання про коментар. Так, старшина, механік буксира "Яни Капу" Сергій Чуліба зізнався, що не хоче особливо згадувати про полон.
Служу там, де і служив. На особистому (фронті – 24 канал) все відмінно. Живу і радію життю, бажаю вам того ж,
– поділився Чуліба і додав, що "я – не зірка Сергій".
Що ще відомо про Сергія Чулібу
Нагадаємо, що Чуліба – один зі звільнених полонених моряків, родом з Каховки Херсонської області. Раніше служив в Криму на катері "Херсон", який навесні 2014 опинився серед заблокованих Росією українських кораблів на озері Донузлав. Після окупації Криму Чуліба відмовився переходити на службу в російський флот.
Чуліба, до слова, – той моряк, чия історія з собакою рік тому зворушила всіх українців. У вересні 2019 року чоловік зустрівся зі своїм пухнастим улюбленцем Джессі після майже 10 місяців розлуки. На момент інциденту собака теж служила на буксирі, але їх з моряком розлучили через полон. Згодом собаку вдалося звільнити і вони зустрілися з господарем.
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Дивіться емоційне відео зустрічі моряка Чуліби з Джессі після полону:
Юрій Без’язичний
Життя продовжується, спогади помаленьку стираються з пам'яті й інколи здається, що то був лише сон. Але характер загартувався на все життя,
– розповів Юрій Без’язичний, який був мотористом-електриком на катері "Бердянськ".
Без’язичний родом з Чорноморська на Одещині. Додав, що продовжує службу на цьому ж катері механіком. Судно вже відремонтували і вони з екіпажем повернулися в Одесу.
Що ще відомо про Юрія Без'язичного
Водночас моряк навчається на 4 курсі Одеського морського університету на суднового інженера-механіка. На момент, коли потрапив у полон, був на 3 курсі і після звільнення з полону дуже хотів продовжити навчання. Бачимо, що все вдалося. У планах – стати офіцером: "служба продовжується".
До речі, Без’язичний підтвердив, що він та решта моряків отримали однакові двокімнатні квартири від забудовника в Одесі.
Юрій Без'язичний та президент Володимир Зеленський після звільнення моряків з полону / Фото Хмельницької ОДА
Андрій Артеменко
"Продовжую службу у Військово-Морських Силах – тільки в береговій частині, оскільки за станом здоров’я був списаний з плавскладу. Бо після полону здоров’я погіршилось. Доньку виховуємо – 5 місяців. А так – все добре, потихеньку", – розповів Андрій Артeмeнко, який був матросом на катeрі "Бeрдянськ".
Він також продовжує навчання в академії ВМС. З сім’єю вже й зробили ремонт в обіцяній владою квартирі.
Моряк зізнався, що про полон він та родина намагаються взагалі не згадувати.
Ми живемо далі. Якось стараємося не згадувати це все. Буває, що згадуєш, але живемо далі,
– розповів Артеменко.
Додав, що з рештою звільнених з полону моряків підтримують зв'язок і постійно спілкуються. Нещодавно навіть зустрічалися з нагоди річниці визволення з полону.
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Що ще відомо про Андрія Артеменка
Артеменко – родом з Новоукраїнки Кіровоградської області. Служив у Криму, але змушений був переїхати до Одеси через агресію Росії та окупацію півострова. Під час обстрілу катера "Бердянськ" моряк зазнав важких поранень – осколки влучили в руку, тіло, пошкодили очі. Чоловіка успішно прооперували. Вже після звільнення з неволі моряк одружився з коханою, якій зробив пропозицію ще до захоплення в полон.
Андрій Артеменко одружився після полону / Фото "Точка Dоступу"
Всі звільнені з російського полону українські моряки / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про інцидент у Керченській протоці: коротка хронологія
- 25 листопада 2018 року 3 кораблі ВМС України проводили плановий перехід з Чорного до Азовського моря. Це – "Яни Капу", "Бердянськ" та "Нікополь". В районі Керченської протоки їх зупинив російський танкер. Він перегородив українським суднам прохід під побудованим окупантами керченським мостом.
- На цьому все не скінчилося. Сили ВМФ Росії та Берегової охорони напали на українські судна. Спершу протаранили буксир "Яни Капу", а потім і обстріляли українські артилерійські катери супроводу.
- Росіянам вдалося захопити українські судна. У полон потрапили 22 моряки та 2 працівників СБУ. Серед полонених було 6 поранених.
- Тим часом в Україні миттєво скликали засідання РНБО і вже наступного дня затвердили рішення ввести воєнний стан на 30 днів.
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українські судна і всіх членів екіпажів. Проте Росія ще кілька місяців продовжувала тримати в полоні моряків та судна.
- 7 вересня того ж року після тривалих переговорів між Україною та Росією відбувся обмін утримуваними особами. Того дня додому повернулися 35 українців, серед яких були й усі 24 українських моряки.
- Ще згодом, 17 листопада, Росія повернула Україні захоплені судна у розграбованому стані.
- Найсвіжіші новини про інцидент у Керченській протоці не надто радісні. Адже в листопаді 2020 року Міжнародний суд у Гаазі призупинив розгляд справи про захоплення моряків. Проте в МЗС України запевнили, що це не допоможе Росії уникнути відповідальності за вчинене. Тож боротьба триває.
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