Рівно 2 роки тому, 25 листопада 2018 року, в районі Керченської протоки Росія протаранила та обстріляла українські кораблі і взяла в полон 24 українських моряків. Наших хлопців визволили понад рік тому. Що на сьогодні вони згадують про полон і як склалися долі моряків – читайте в матеріалі 24 каналу.

Росія намагається затягнути судовий процес у Гаазі щодо захоплення українських кораблів та моряків. Тим часом Україна потроху лагодить і повертає на воду звільнені з полону кораблі. А влада обіцяє морякам житло. Час не стоїть на місці, як і життя наших вже вільних хлопців, повідомляє 24 канал.

До теми Гаазький арбітраж призупинив розгляд справи про захоплення українських моряків: причина

Що сьогодні розповідають звільнені з полону українські моряки

Сергій Чуліба

Вони – не зірки і відверто про це кажуть у відповідь на прохання про коментар. Так, старшина, механік буксира "Яни Капу" Сергій Чуліба зізнався, що не хоче особливо згадувати про полон.

Служу там, де і служив. На особистому (фронті – 24 канал) все відмінно. Живу і радію життю, бажаю вам того ж,

– поділився Чуліба і додав, що "я – не зірка Сергій".

Що ще відомо про Сергія Чулібу

Нагадаємо, що Чуліба – один зі звільнених полонених моряків, родом з Каховки Херсонської області. Раніше служив в Криму на катері "Херсон", який навесні 2014 опинився серед заблокованих Росією українських кораблів на озері Донузлав. Після окупації Криму Чуліба відмовився переходити на службу в російський флот.

Чуліба, до слова, – той моряк, чия історія з собакою рік тому зворушила всіх українців. У вересні 2019 року чоловік зустрівся зі своїм пухнастим улюбленцем Джессі після майже 10 місяців розлуки. На момент інциденту собака теж служила на буксирі, але їх з моряком розлучили через полон. Згодом собаку вдалося звільнити і вони зустрілися з господарем.

Читайте також На що вплине нещодавнє рішення Гааги щодо захоплення українських моряків: пояснення МЗС

Дивіться емоційне відео зустрічі моряка Чуліби з Джессі після полону:

Юрій Без’язичний

Життя продовжується, спогади помаленьку стираються з пам'яті й інколи здається, що то був лише сон. Але характер загартувався на все життя,

– розповів Юрій Без’язичний, який був мотористом-електриком на катері "Бердянськ".

Без’язичний родом з Чорноморська на Одещині. Додав, що продовжує службу на цьому ж катері механіком. Судно вже відремонтували і вони з екіпажем повернулися в Одесу.

Що ще відомо про Юрія Без'язичного

Водночас моряк навчається на 4 курсі Одеського морського університету на суднового інженера-механіка. На момент, коли потрапив у полон, був на 3 курсі і після звільнення з полону дуже хотів продовжити навчання. Бачимо, що все вдалося. У планах – стати офіцером: "служба продовжується".

До речі, Без’язичний підтвердив, що він та решта моряків отримали однакові двокімнатні квартири від забудовника в Одесі.



Юрій Без'язичний та президент Володимир Зеленський після звільнення моряків з полону / Фото Хмельницької ОДА

Андрій Артеменко

"Продовжую службу у Військово-Морських Силах – тільки в береговій частині, оскільки за станом здоров’я був списаний з плавскладу. Бо після полону здоров’я погіршилось. Доньку виховуємо – 5 місяців. А так – все добре, потихеньку", – розповів Андрій Артeмeнко, який був матросом на катeрі "Бeрдянськ".

Він також продовжує навчання в академії ВМС. З сім’єю вже й зробили ремонт в обіцяній владою квартирі.

Моряк зізнався, що про полон він та родина намагаються взагалі не згадувати.

Ми живемо далі. Якось стараємося не згадувати це все. Буває, що згадуєш, але живемо далі,

– розповів Артеменко.

Додав, що з рештою звільнених з полону моряків підтримують зв'язок і постійно спілкуються. Нещодавно навіть зустрічалися з нагоди річниці визволення з полону.

Читайте також Мало доказів: суд не дав дозвіл на арешт росіян, які полонили українських моряків у 2018

Що ще відомо про Андрія Артеменка

Артеменко – родом з Новоукраїнки Кіровоградської області. Служив у Криму, але змушений був переїхати до Одеси через агресію Росії та окупацію півострова. Під час обстрілу катера "Бердянськ" моряк зазнав важких поранень – осколки влучили в руку, тіло, пошкодили очі. Чоловіка успішно прооперували. Вже після звільнення з неволі моряк одружився з коханою, якій зробив пропозицію ще до захоплення в полон.



Андрій Артеменко одружився після полону / Фото "Точка Dоступу"



Всі звільнені з російського полону українські моряки / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про інцидент у Керченській протоці: коротка хронологія