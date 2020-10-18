Як "Слуга народу": Лейбористська партія отримає монобільшість у парламенті Нової Зеландії
У Новій Зеландії 17 жовтня відбулися парламентські вибори, за підсумками яких Лейбористська партія здобула перемогу й близько 50% голосів виборців. Тож партія отримає монобільшість у парламенті й можливість самотужки формувати уряд.
Після виборів лейбористи, які залишаються у владі, отримають більш як 61 місце в парламенті зі 120 депутатів, повідомляє New Zealand Herald.
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Цей результат став найкращим для Лейбористської за останні пів століття. Це дозволить голові партії Джасінді Ардерн залишитися на посаді прем'єр-міністерки.
До слова, після перемоги політикиня вже оголосила свої плани сформувати новий уряд. Зробити це вона обіцяє в найближчі три тижні.
Джасінда Ардерн також заявила, що ключовим завданням для нового уряду в найближчі три роки буде подолання наслідків пандемії коронавірусу й спровокованої нею фінансової кризи.
Що таке лейборизм?
Це політична ідеологія, що в деяких моментах близька до соціалізму. Представники лейборизму виступають за необхідність збереження ролі держави в економіці, заперечення класової боротьби тощо.
Коротко про Джасінду Ардерн:
- Це лідерка лейбористської партії Нової Зеландії і прем'єр-міністерка Нової Зеландії з 2017 року. Тоді у свої 37 років вона стала наймолодшою очільницею уряду у світі.
- Та протрималося це звання лише два роки. У 2019 році її випередив 35-річний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Через 4 місяці він і сам поступився 34-річній фінській прем'єрці Санні Марін.
- До слова, є Джасінди Ардерн і ще одне цікаве досягнення. Вона лише друга у світі жінка після Беназір Бхутто з Пакистану, яка народила, будучи главою уряду держави.