У Новій Зеландії 17 жовтня відбулися парламентські вибори, за підсумками яких Лейбористська партія здобула перемогу й близько 50% голосів виборців. Тож партія отримає монобільшість у парламенті й можливість самотужки формувати уряд.

Після виборів лейбористи, які залишаються у владі, отримають більш як 61 місце в парламенті зі 120 депутатів, повідомляє New Zealand Herald.

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Цей результат став найкращим для Лейбористської за останні пів століття. Це дозволить голові партії Джасінді Ардерн залишитися на посаді прем'єр-міністерки.

До слова, після перемоги політикиня вже оголосила свої плани сформувати новий уряд. Зробити це вона обіцяє в найближчі три тижні.

Джасінда Ардерн також заявила, що ключовим завданням для нового уряду в найближчі три роки буде подолання наслідків пандемії коронавірусу й спровокованої нею фінансової кризи.

Що таке лейборизм?

Це політична ідеологія, що в деяких моментах близька до соціалізму. Представники лейборизму виступають за необхідність збереження ролі держави в економіці, заперечення класової боротьби тощо.

Коротко про Джасінду Ардерн: