За попередніми результатами Джозеф Байден здобув більшу підтримку серед американців і незабаром повинен стати 46 президентом США. У "Слузі народу" сподіваються на активізацію українсько-американського співробітництва.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що Джо Байден добре розуміє політичну ситуацію в Україні. Про це Арахамія сказав у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

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Як у "Слузі народу" оцінюють перемогу Байдена

Очільник президентської фракції зазнаив, що Джо Байден добре знайомий з Україною і чудово розуміє позицію Києва з точки зору збереження двопартійної підтримки.

Арахамія наголосив, що українські парламентарі комунікуватимуть з обома партіями США –Демократичною та Республіканською, а також з обома палатами Конгресу, дотримуючись максимального нейтралітету.

Дуже оптимістичні прогнози. Процес інтенсифікується в інтересах України. Для нас дуже важливо, що Конгрес і Сенат ухвалюють рішення про військову допомогу, яку ми отримуємо. А також макроекономічну допомогу,

– зазначив Арахамія.

Голова президентської фракції зауважив, що спершу треба дочекатися оголошення фінальних результатів виборів інавгурації Байдена, а вже після цього планувати робочі візити.

Що відомо про Джо Байдена? Він став одним з наймолодших сенаторів в історії США. Він отримав цю посаду у 29 років та був сенатором до 2009 року. Також Байден був віцепрезидентом за часів президентства Барака Обами. Байден має на меті об'єднати Америку, він пообіцяв створити мільйони робочих місць. Він став одним з наймолодших сенаторів в історії США. Він отримав цю посаду у 29 років та був сенатором до 2009 року. Також Байден був віцепрезидентом за часів президентства Барака Обами. Байден має на меті об'єднати Америку, він пообіцяв створити мільйони робочих місць.

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Як президентство Байдена може вплинути на Україну

Раніше Байден озвучив чотири пункти своєї програми, які почне втілювати у разі обрання президентом США. Серед них:

Україна має стати пріоритетом міжнародної політики.

США повинні надати безпекову допомогу, зокрема зброю, щоб посилити здатність України захищатись.

В економічній сфері Байден працював би над збільшенням західних прямих інвестицій в Україну. Він засуджує будівництво Росією "Північного потоку-2".

Байден також виступає за потужнішу участь США разом з Францією та Німеччиною у переговорах з Росією щодо війни на Донбасі.

Детальніше про те, як обирали нового президента США – читайте у матеріалах 24 каналу.