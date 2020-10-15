Володимир Зеленський ініціював проведення всеукраїнського опитування під час місцевих виборів. В Офісі Президента підтвердили, що одне з питань стосуватиметься покарання за корупцію. У президентській партії "Слуга народу" вважають цю пропозицію "важливим меседжем".

Реакція "Слуги народу"

На думку заступниці голови антикорупційного комітету Верховної Ради Галини Янченко, питання про покарання корупціонерів – це дуже правильний посил саме українському суспільству. Про це вона сказала у коментарі "РБК-Україна".

Важливо Всеукраїнське опитування Зеленського: в ОПУ підтвердили усі 5 питань

Вона також додала, що всі негативні заяви експертів щодо ідеї посилення відповідальності за корупцію є виключно їх власною думкою.

Корупція в Україні вже переросла рівень, так скажімо, проблеми й стала питанням ціннісним. Тому меседж, який сказав президент, це фактично меседж тим корупціонерам і тим, хто тільки замислюється про таку можливість. І це дуже правильний посил саме українському суспільству,

– пояснила Янченко.

Нардепка не вважає, що у реалізації цієї пропозиції Зеленського можуть виникнути проблеми, якщо її підтримає суспільство. Крім того, вона заявила, що до розробки відповідного законопроєкту можуть приступити відразу ж після опитування.

Головне про всеукраїнське опитування Зеленського

Раніше Зеленський анонсував всеукраїнське опитування, яке відбудеться в один день з місцевими виборами, тобто 25 жовтня. Президент наголосив, що юридичної сили таке опитування не матиме.

5 запитань опитування:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?



Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу